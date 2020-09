BancoPosta Fondi Sgr, la Società di Gestione del Risparmio di Poste Italiane, lancia il nuovo prodotto finanziario Poste Investo Sostenibile, con politica di investimento ''ESG - Environment, Social, Governance'', rivolto ai risparmiatori che vogliono diversificare il proprio portafoglio orientando le scelte finanziarie anche verso obiettivi di sostenibilità e investimento responsabile. La selezione dei titoli, infatti, oltre che essere fondata sull'analisi finanziaria, è basata sull'applicazione di stringenti parametri legati al profilo di sostenibilità degli emittenti, analizzando e valutando in modo sistematico fattori di tipo ambientale, sociale e di governo societario, secondo i criteri della finanza sostenibile, quali ad esempio: evitare società il cui business può avere un effetto distruttivo, come quelle degli armamenti e del tabacco; sostenere quelle società che hanno dimostrato un impegno concreto nella riduzione di CO2 e nella salvaguardia dell'ambiente; considerare, nella selezione di un emittente, il suo impatto sociale nella lotta alla povertà, nel miglioramento dell'educazione o nel rispetto dei diritti dei lavoratori.

Poste Investo Sostenibile è un fondo bilanciato obbligazionario caratterizzato da un approccio prudente e da un'elevata diversificazione geografica e settoriale con un focus sull'investimento sostenibile che risponde ad una sensibilità crescente degli investitori e punta a prospettive di ritorno nel tempo «robuste», grazie al valore aggiunto dei criteri ESG. Si considera, infatti, che nel lungo termine, a parità di altri fattori, le aziende che seguono questi criteri abbiano uguali o persino maggiori possibilità di essere resistenti alle crisi e di essere valorizzate dal mercato, coniugando performance e rispetto dell'ambiente e della società. A livello di composizione del portafoglio, la componente azionaria, diversificata a livello globale, rappresenta in media il 30% dell'attivo e può raggiungere al massimo il 50% dello stesso mentre la componente obbligazionaria è investita per la maggior parte in titoli governativi e societari denominati in euro. In coerenza con la politica di pricing di Poste Italiane, i costi sono competitivi: nessuna commissione di sottoscrizione, nessuna commissione di performance ed una commissione di gestione pari a 1,20% per anno. Come partner per la gestione delegata del fondo è stato selezionato Amundi, che oltre ad essere tra i più grandi asset manager europei è attivo da oltre 30 anni nel mondo della finanza sostenibile ed è tra i primi firmatari dei Principi degli Investimenti Responsabili (PRI) nel 2006.