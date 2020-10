Lemanik lancia un fondo che sterilizza le fluttuazioni azionarie

Lemanik asset management presenta il primo fondo comune di investimento italiano che sterilizza le fluttuazioni azionarie e punta a preservare i dividendi dei titoli in cui investe: Lemanik european dividend preservation fund ha l’obiettivo di generare ritorni annui continuativi attorno al 3-4%, al netto dei costi, e di escludere i rischi di borsa, attraverso una strategia di hedging basata sulle opzioni.

«Il fondo risponde alla forte domanda, proveniente da investitori privati e istituzionali, di strumenti con rendimenti stabili e rischio contenuto, che i fondi obbligazionari non riescono più a garantire a causa dei tassi di interesse bassi o negativi», spiega Andrea Scauri, il gestore della scuderia Lemanik responsabile del fondo. «Lo european dividend preservation fund seleziona titoli europei con previsioni di dividendo stabili nel tempo e mediamente elevate, attorno al 5-6%, e per ogni singola posizione la volatilità viene azzerata con una struttura in opzioni: tecnicamente, si vendono delle call e si acquista un put spread».

Il fondo european dividend preservation nasce da una riconversione del fondo Lemanik Italy, che ha cessato l’attività, con il nuovo prospetto che è entrato in vigore il 25 settembre 2020. La nuova strategia di investimento è stata testata su una quota limitata del portafoglio a partire da novembre 2019, ottenendo fino a oggi un rendimento superiore al 6% a fronte di una flessione del mercato tra il 15 e il 17% nello stesso lasso di tempo.

In termini settoriali, il fondo privilegia i titoli di utilities, telecom, farmaceutica e beni di prima necessità, che offrono buona stabilità cedolare e una volatilità contenuta. «Non è rappresentato invece il settore finanziario, che offre prospettive incerte e ha un beta elevato, quindi una maggiore reattività alle variazioni del mercato, e non permette di attuare la strategia di copertura del fondo».

Con la cancellazione del fondo Lemanik Italy, la scuderia conserva un unico prodotto specializzato sul mercato borsistico italiano: Lemanik High Growth Fund.

Contestualmente alla modifica relativa al fondo european dividend preservation fund, la società ha anche modificato la denominazione del fondo obbligazionario Lemanik global bond in Lemanik european flexible bond, specializzato sui titoli subordinati finanziari e gestito da Alessandro Cameroni.