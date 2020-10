iM Global Partner e Scharf Investments lanciano il fondo Oyster Us Value

iM Global Partner e il suo partner strategico, Scharf Investments, annunciano il lancio di un nuovo fondo Ucits, denominato Oyster Us Value, all’interno della gamma Oyster.

Il fondo è gestito da Scharf Investments, società di investimenti statunitense e partner di iM Global Partner da aprile 2019, che fornisce strategie d’investimento value dalla qualità elevata. Il fondo azionario ha un portafoglio concentrato che mira ad interessanti rendimenti, soprattutto se corretti per il rischio assunto, attraverso un approccio “bottom-up”, basato sui fondamentali e con attenzione particolare alla valutazione dei corsi azionari.

Scharf Investment sviluppa il processo di investimento basandosi sulla sua strategia di punta, la Scharf Core Equity Strategy, implementata da 40 anni e che ha portato il valore delle masse gestite a quota 1,2 miliardi di dollari nell’agosto 2020. Il team d’investimento ricerca società dalla qualità elevata, i cui titoli sono scambiati a un valore ben al di sotto di quello stimato, dagli utili facilmente stimabili e dalla crescita solida, differenziandosi così da un approccio più tradizionale. Fin dalla sua prima applicazione, questa strategia ha dimostrato di essere in grado di resistere a condizioni di mercato avverse, offrendo al contempo rendimenti attraenti rispetto ai benchmark di settore e alla concorrenza, grazie ad una gestione oculata e a portafogli concentrati (generalmente un fondo comprende tra i 25 e i 35 titoli). Inoltre, ha anche dimostrato discrete capacità di preservazione del capitale, senza mai ricorrere all’uso della liquidità come strumento di protezione.

Il fondo Oyster Us Value sostituisce il fondo Oyster Global Equity Income e permetterà agli investitori di investire nel lungo periodo su società dalla qualità elevata, mantenendo al contempo i multipli di valutazione al di sotto dei livelli di mercato e beneficiando di 23 anni di comprovata e ratificata esperienza. Scharf Investments gestisce portafogli di investimento da circa 40 anni e il suo primo obiettivo è quello di accrescere il capitale in periodi di crescita sostenuta e di preservarlo durante le recessioni.

Brian Krawez, presidente di Scharf Investments, ha commentato: “Siamo onorati di essere uno dei gestori della Sicav Oyster. Siglata solo un anno fa, la nostra partnership con iM Global Partner ci ha già permesso di accedere a molte nuove opportunità, incluso il mercato europeo. Siamo sicuri che la nostra strategia permetterà agli investitori europei di investire nell’azionario statunitense col supporto di un team gestionale che ha dimostrato di saper gestire condizioni di mercato difficili.”

Philippe Uzan, Cio di iM Global Partner, ha aggiunto: “Siamo felici di delegare la gestione del fondo Oyster Us Value a Scharf Investments, un leader affermato del settore azionario e partner del nostro gruppo. La loro eccezionale esperienza riflette la loro capacità di unire la qualità ai criteri di valutazione attraverso un approccio oculato ed efficace. Con questo fondo, ancora una volta vogliamo fornire soluzioni di investimento uniche e performance elevate, attraverso la gamma Oyster.”