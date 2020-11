Allfunds supera i mille accordi di distribuzione; accesso a oltre duemila case di gestione

Allfunds, principale piattaforma di distribuzione di fondi di parti terze e leader nel wealthtech internazionale, ha raggiunto un altro importante traguardo superando la soglia dei 1.000 accordi di distribuzione globali, 133 dei quali siglati nel solo 2020. Allfunds offre così l'accesso a oltre 2.000 case di gestione, consolidando il proprio posizionamento di leader in questo ambito.

Grazie a questi accordi globali, le case di gestione possono usufruire di molteplici benefici, avvalendosi dei servizi operativi, di regolamentazione, di antiriciclaggio, di KYC ( know your customer), di gestione dei dati e di pricing di Allfunds. Inoltre, attraverso Allfunds, i gestori patrimoniali possono avere accesso a 2.300 istituti finanziari tramite un unico accordo.

Le tecnologie innovative di Allfunds permettono la gestione interamente digitale di tutto il processo di on-boarding delle case prodotto, il che riduce notevolmente l'attività manuale e l'onere dei compiti amministrativi.

Le società di gestione possono inoltre avvalersi di Allfunds Connect, un ecosistema digitale di strumenti e servizi potenti, come punto di accesso per la distribuzione dei loro prodotti. Inoltre, sempre attraverso Connect, possono usufruire dei servizi di Telemetrics e del suo modulo di Market Intelligence che permette agli utenti di individuare i trend e analizzare i flussi a livello mondiale all'interno dell'universo Allfunds, con un notevole vantaggio rispetto ai competitor.

Il traguardo raggiunto dei 1.000 accordi globali, oltre alla costante ricerca delle soluzioni più innovative, ha portato l'Allfunds a rafforzare il proprio vantaggio competitivo sul mercato

Borja Largo, chief fund house officer di Allfunds, ha dichiarato:

“Abbiamo lavorato per 20 anni per raggiungere l’importante traguardo dei 1.000 accordi globali, e siamo grati per la fiducia che le case prodotto e di distribuzione hanno dimostrato nei nostri servizi. In Allfunds ci impegniamo a garantire un’offerta di alta qualità e a elevato valore aggiunto per tutti i nostri clienti e li ringraziamo per averci aiutato a raggiungere i nostri obiettivi.”