Fineco asset management lancia Infusive consumer alpha global leaders Fam fund

Fineco asset management, società irlandese di gestione del risparmio interamente partecipata da FinecoBank, rende per la prima volta disponibile per gli investitori italiani il fondo Infusive consumer alpha global leaders Fam fund, strategia creata e sviluppa da Infusive, da oggi in esclusiva per la sola rete dei consulenti di FinecoBank.

Infusive consumer alpha global leaders Fam fund, che va ad ampliare la gamma dei fondi in delega Fam Series, è un fondo azionario globale la cui strategia di investimento è basata sulle leve psicologiche che guidano le scelte dei consumatori. In particolare investe nelle azioni delle società i cui prodotti, beni e servizi suscitano gioia e felicità, andando a beneficiare al contempo di tendenze secolari specifiche: cambiamenti demografici, ascesa della classe media globale e disponibilità di beni tecnologici nei mercati emergenti. Il fondo seleziona quindi aziende che creano felicità per il consumatore, identificando quelle che in maniera costante sono in grado di generare rendimenti superiori al costo del capitale investito.

Il portafoglio è composto da 40 società, individuate dal team di gestione di Infusive con un processo che parte da filtri sistematici per imperniarsi poi su quattro pilastri: barriere sostenibili all’ingresso, tendenze favorevoli nel settore, allocazione prudente del capitale tramite un sistema proprietario di assegnazione del punteggio e la teoria Consumer Alpha™, sul consumo guidato dalle emozioni, basata su impulsi e desideri umani immutabili, che creano una domanda anelastica e coerente, dando alle aziende potere di pricing.

“La nostra gamma Fam Series valorizza l’esperienza e la professionalità del nostro team, che seleziona per i clienti Fineco i più importanti fondi internazionali. Siamo così riusciti a portare per la prima volta sul mercato italiano una strategia affinata da oltre trent’anni da Infusive e basata su teorie del consumo legato alla felicità; lo facciamo ad un costo minore, grazie al pieno controllo del ciclo di vita dei prodotti, e con una migliore gestione del rischio, aggiungendo un ulteriore livello oltre quello offerto dall’asset manager”, ha spiegato Fabio Melisso, Ceo di Fineco asset manager, concludendo: “Su questa come su tutte le nostre soluzioni non applichiamo alcuna commissione di performance, convinti che la sostenibilità di un fondo di investimento non passi solo dall’analisi del suo portafoglio”.