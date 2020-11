H.i.g. Capital, closing del fondo Europe capital partners III

H.i.g.Capital, uno dei principali fondi di investimento internazionali nel settore del private equity e degli alternative assets con 42 miliardi di dollari di capitale in gestione, annuncia il closing del suo terzo european lower middle market fund, H.i.g. Europe capital partners III. Il fondo ha superato il proprio target di raccolta raggiungendo quota €1,1 miliardi. H.i.g. Europe capital partners III seguirà la strategia già adottata con successo dai due fondi precedenti, effettuando investimenti di private equity nel capitale della media impresa, principalmente in Europa Occidentale.

Sami Mnaymneh e Tony Tamer, co-fondatori e co-ce di H.i.g., hanno commentato: "Siamo lieti del continuo sostegno da parte dei nostri investitori, che riflette la loro fiducia nelle capacità del nostro team europeo e nel nostro particolare approccio d'investimento".

Wolfgang Biedermann, responsabile di H.i.g. Europe Buyouts, ha aggiunto: "Il team è entusiasta di sviluppare ulteriormente la strategia adottata da H.i.g.per il mercato europeo della media impresa, rivelatasi di successo. L'attuale contesto economico in Europa ci vede ben posizionati per effettuare investimenti di controllo in contesti complessi e/o società di media dimensione non adeguatamente gestite. Siamo fiduciosi che il nostro team, grazie alla propria esperienza e ad una consolidata presenza sul territorio, riuscirà a superare con successo questo periodo di incertezza e a generare valore per i nostri investitori".

Jordan Peer, managing director e global head del team di capital formation H.i.g., ha aggiunto: "Il Fondo ha ricevuto un grande supporto dalla nostra base globale di investitori che ci ha permesso di completare un processo di raccolta, interamente virtuale, in un breve lasso di tempo. Il Fondo vanta un’ampia e diversificata base di investitori, tra cui fondazioni, fondi pensione pubblici e aziendali, società di consulenza, fondi sovrani e family office in Nord America, Europa, Asia e Medio Oriente".