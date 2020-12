Allianz Strategic Bond: quando la flessibilità batte le sfide della pandemia

Di questi tempi è difficile ottenere rendimenti interessanti: non solo per i bond, ma anche per ogni tipo di investimento sui mercati finanziari. Il fondo Allianz Strategic Bond è riuscito a fare meglio rispetto al benchmark di ben il 19%. Merito di una strategia che ha tra i suoi principali punti di forza l’estrema flessibilità e una correlazione tendente allo zero con l’indice azionario, elemento di forte differenziazione dai suoi omologhi che tipicamente hanno invece una correlazione più elevata con i titoli azionari. Il fondo si propone di svolgere il ruolo di un vero e proprio diversificatore di portafoglio, offrendo quindi una protezione nei mercati in ribasso e migliorando il rendimento complessivo. Il gestore Mike Riddell spiega come è stato possibile raggiungere risultati così positivi in un anno così difficile.

D. Riddell, lei definisce l’Allianz Strategic Bond un fondo obbligazionario che si comporta come un fondo obbligazionario: in che senso?

R. Nel contesto generale del portafoglio, i fondi obbligazionari dovrebbero essere l'ancoraggio in un portafoglio in ambienti di mercato più volatili. Gli investitori si aspettano che un fondo obbligazionario si comporti come un fondo obbligazionario - ciò significa che il fondo dovrebbe mantenere il suo valore o, idealmente, generare rendimenti positivi quando le classi di attività rischiose, come le azioni, diminuiscono di valore. La strategia di Allianz Strategic Bond è stata concepita per comportarsi come un fondo obbligazionario piuttosto che come un fondo azionario e per fornire stabilità al portafoglio. Potrebbe sembrare ovvio, ma molte delle strategie dei nostri concorrenti sono strettamente legate alla performance azionaria.

D. Potrebbe spiegarci in poche parole la strategia d'investimento?

R. Il nostro approccio è un approccio "Global Macro Top-Down", in cui esaminiamo il contesto macro e una serie di indicatori principali per avere un'idea della direzione che sta prendendo l'economia globale. Applichiamo questa valutazione agli strumenti del mercato obbligazionario, in cui i vari settori spesso si trovano a quotare con sviluppi diversi. Selezioniamo i segmenti che meglio si prestano ad implementare la nostra valutazione, cioè quelli per i quali il prezzo in sviluppo si discosta maggiormente dalle nostre aspettative. Questo è l'ingrediente di base di Allianz Strategic Bond. Affinché la strategia si comporti come riteniamo che dovrebbe fare un fondo obbligazionario, abbiamo tre obiettivi principali: superare il benchmark; ottenere una performance non correlata rispetto alle azioni globali; costruire un portafoglio asimmetrico.

D. La crisi pandemica e il conseguente shock economico: come si è sviluppata Allianz Strategic Bond in questo periodo?

R. La nostra risposta rapida e flessibile e la nostra competenza macroeconomica ci hanno aiutato a superare il benchmark nei mesi di febbraio e marzo, quando i prezzi delle classi di attività rischiose sono scesi, e durante la ripresa del mercato del credito negli ultimi due mesi, a cui abbiamo partecipato riallineando il nostro portafoglio al momento opportuno. La nostra strategia ha sovraperformato il benchmark di oltre il 19% dall'inizio dell'anno.

D. Come è possibile generare una performance positiva in questo contesto economico con veicoli generalmente più difensivi come le obbligazioni?

R. Gli investimenti difensivi, come i titoli governativi, possono ottenere buone performance in fasi di elevata avversione al rischio, in quanto sono considerati un porto sicuro in tempi di recessione. Tuttavia, i significativi movimenti di mercato sono stati dovuti al fatto che alcuni mercati erano estremamente apprezzati a metà gennaio e che è apparso improvvisamente un catalizzatore che ha portato ad un forte aumento dei premi di rischio. In questo contesto, il mercato è stato caratterizzato da molte distorsioni dei prezzi e siamo stati in grado di individuare alcune opportunità di investimento valutate positivamente. In breve, siamo entrati in crisi in modo difensivo e abbiamo aumentato il rischio prima che i mercati si riprendessero.

D. Come descriverebbe la sua strategia per la pandemia?

R. Verso la fine di gennaio, ci siamo resi conto che lo scoppio del coronavirus avrebbe cambiato le regole del mercato. Per questo motivo ci siamo posizionati per un aumento della volatilità in segmenti che ritenevamo altamente sopravvalutati e abbiamo spostato gran parte del portafoglio in titoli di Stato. Quando è iniziata la crisi, la gente è andata nel panico e ha iniziato a vendere obbligazioni societarie. Siamo stati in grado di acquistare obbligazioni di alcune società molto meritevoli di credito con un rischio minimo e a un prezzo favorevole.

D. Quali titoli hanno avuto una performance particolarmente buona?

R. Alcune delle obbligazioni societarie che abbiamo acquistato a metà marzo hanno avuto una performance particolarmente buona. Per esempio, abbiamo acquistato obbligazioni Disney a 30 anni e sono aumentate del 30% in un mese.