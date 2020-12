Pharus Sicav Biotech cambia nome in Pharus Sicav Medical Innovation

Il fondo Pharus Sicav Biotech, focalizzato su società che operano in ambito biotecologico e all’avanguardia nel campo dell’innovazione medica, a decorrere dal 1 dicembre 2020 cambia nome in Pharus Sicav Medical Innovation, al fine di distinguere meglio la propria strategia da quella dei tradizionali comparti Biotech. La strategia del fondo è quella di selezionare società sia attive nella ricerca di farmaci innovativi basati sulle più avanzate biotecnologie che in possesso di tecnologie interessanti utilizzabili per lo sviluppo di terapie innovative applicabili a svariati ambiti compresi nell’industria health care. Il comparto si concentra inoltre sulle piccole medie società del settore, che investono maggiormente in ricerca e sviluppo, e che sono destinate ad essere le protagoniste dell’innovazione medica. Da qui il nome Medical Innovation: Pharus punta su quelle società altamente innovative in ambito biotecnologico che fanno ricerca farmaceutica e che presumibilmente diventeranno i leader di domani.

Pharus Sicav nasce nel 2002 su iniziativa di Pharus Asset Management SA, società svizzera con sede a Mendrisio specializzata nella gestione patrimoniale per i clienti privati e autorizzata dall’Autorità Federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) ad esercitare l’attività di Investment Manager. La società è un organismo di investimento collettivo, armonizzato, di diritto lussemburghese, presente sul mercato con una vasta gamma di comparti autorizzati dalla Consob all’offerta al pubblico in Italia ed è gestita da Pharus Management Lux SA. Nel 2015 la Sicav ha deciso di quotare parte dei propri Comparti al segmento di mercato ETF Plus di Borsa Italiana e nel 2016 ha autorizzato parte dei suoi comparti alla distribuzione retail in Svizzera. La Sicav ha attualmente 27 Comparti e masse in gestione pari a circa 731 milioni di Euro.