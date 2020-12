Credit Suisse Asset Management punta sulle imprese familiari europee

Credit Suisse Asset Management ha deciso di spostare il focus d’investimento di Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap Europe Equity Fund sulle imprese europee controllate da famiglie e imprenditori. Lanciato nel 1994, il fondo ha investito circa i due terzi del proprio patrimonio in piccole e medie imprese europee, prediligendo le aziende a conduzione familiare. A partire dal 14 gennaio 2021, il fondo si concentrerà su questo promettente segmento di mercato. Per riflettere questa modifica, il fondo assumerà la nuova denominazione di Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund (ISIN LU2066958385, EUR B class). L’universo d’investimento verrà ampliato per ricomprendere tutte le capitalizzazioni di mercato. Il nuovo fondo – gestito da Gianfranco Iafigliola – incorporerà nel proprio processo d’investimento anche i criteri ESG, definiti nell’ambito del Credit Suisse Sustainable Investing Framework.

“In veste di banca d’elezione per gli imprenditori, Credit Suisse vanta una lunga tradizione come partner delle imprese di famiglia. Negli ultimi decenni, le aziende a conduzione familiare hanno sovraperformato i più ampi mercati azionari internazionali, e in Europa questo divario è particolarmente pronunciato”, afferma Filippo Rima, head of equities presso Credit Suisse asset management. “Ciò è il frutto della dedizione degli imprenditori, delle migliori performance aziendali, della minore leva finanziaria e della forte enfasi sulle decisioni d’investimento di lungo termine, che conferiscono resilienza e permettono alle imprese di fronteggiare contesti di mercato complessi come quello attuale puntando ad una crescita sostenibile nel lungo termine”.

Domiciliato in Lussemburgo, Credit Suisse (Lux) European Entrepreneur Equity Fund è un fondo UCITS con liquidità giornaliera.