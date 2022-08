Credem, formazione su misura per 20 consulenti finanziari junior

La rete di consulenti finanziari Credem ha avviato un progetto denominato “What’s New” per affiancare i giovani nell’accesso alla professione di consulente finanziario. In particolare, l’obiettivo della rete guidata da Moris Franzoni, è raggiungere quota 20 giovani professionisti inseriti entro la fine dell’anno.

Ciascuno di loro potrà accedere a 40 ore pro capite di formazione specifica finalizzata alla preparazione dell’esame per l’iscrizione all'albo dei consulenti finanziari, sarà affiancato costantemente da un tutor ed avrà, nella fase di avvio dell’attività, un sostegno anche dal punto di vista economico.

L’attività formativa del progetto è stata organizzata in collaborazione con la società Exponential con la supervisione di Giuseppe Vicentelli, responsabile della formazione dei Financial Wellbanker Credem.

Loris Berto, responsabile recruiting financial Wellbanker, ha dichiarato: “Questa nuova collaborazione rappresenta un’eccezionale opportunità per i giovani aspiranti consulenti finanziari di entrare a far parte di uno dei gruppi bancari più solidi a livello europeo, con un modello di business completo, potendo godere di un programma dedicato specificamente all’inserimento ed alla formazione dei consulenti finanziari neofiti. Il percorso continuerà nel 2023 anche grazie alla disponibilità ad attivare stage per neolaureati in collaborazione con le principali università Italiane, come recentemente fatto con l’Università Cattolica di Milano”.