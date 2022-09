Da Facebook a TikTok: con Generali il "risparmio" è ancora più social

Catturare l'attenzione del risparmiatore in pochi secondi e trasformare la finanza in un tema a portata di click. Una sfida non semplice, raccolta da Generali che per l’occasione ha coinvolto Marco Montemagno, imprenditore digitale e curatore, in un progetto ribattezzato Edufin 3.0 che prevede un palinsesto di 52 appuntamenti da distribuire su tutte le piattaforme anche via podcast. Algorand, Conio, Meta, Pictet am e Vontobel sono i partner del progetto.

I temi al centro del palinsesto editoriale, indirizzato sia ai più giovani sia alle persone più mature, saranno sviluppati a partire dalla prossima settimana con cadenza settimanale e copriranno tutti i principali argomenti di educazione finanziaria, da quelli tradizionali fino alle novità portate al settore del risparmio dalle cryptovalute alla blockchain passando per il Metaverso.

“Sono anni che la mia community mi chiede approfondimenti sul tema dell’educazione finanziaria e, dopo aver trovato una squadra di partner perfetta, sono davvero contento di poter aprire le porte dei miei canali social a questo progetto. La divulgazione oggigiorno non può prescindere dai social: basti pensare che la GenZ spende più di tre ore al giorno connessa. I nostri appuntamenti settimanali, quindi, avranno l’obiettivo di entrare nel merito delle principali questioni relative al mondo dell’educazione finanziaria e, con l’aiuto degli ospiti che intervisterò, fornire strumenti grazie ai quali ognuno possa crearsi una propria cultura e idea personale sul tema” commenta Marco Montemagno, imprenditore digitale e curatore del progetto.

Il format di Edufin 3.0 ricalca il tradizionale “4 chiacchiere con…” che caratterizza il percorso editoriale di Marco Montemagno: un’ora di chiacchierata informale in compagnia di esperti internazionali per ciascun argomento di educazione finanziaria preso in oggetto. La presenza all’interno di Edufin3.0 di sportivi, attori, personaggi dello spettacolo ed educatori offrirà inoltre una ulteriore dimensione e spunti di riflessione da parte di persone esterne al mondo della finanza e degli investimenti.

I video integrali di ciascun di esse saranno pubblicati sul canale YouTube di Marco Montemagno e declinati sotto forma di podcast che saranno resi disponibili sulla piattaforma di Spotify. Per ciascun argomento, inoltre, saranno sviluppate pillole ad hoc che saranno caricate sui profili di Marco Montemagno su Facebook, Twitter e LinkedIn. La diffusione di clip su Instagram e TikTok rappresenterà infine una chiave per arrivare a un pubblico di utenti più giovani.

All’interno di Edufin3.0, Banca Generali e Marco Montemagno potranno contare sulla presenza di quattro partner finanziari di elevato standing. Pictet e Vontobel metteranno a disposizione la loro esperienza nel mondo dei mercati azionari e degli strumenti di investimento. Inoltre, la presenza di Conio – il principale wallet italiano per la negoziazione di Bitcoin - e Algorand – protocollo proof-of-stake a supporto delle criptovalute - apriranno una view dedicata ai trend che caratterizzano il mondo delle monete digitali e della blockchain. La presenza di Meta offrirà spunti per disegnare i trend futuri del risparmio in contesti innovativi come il metaverso.

“L’educazione finanziaria è di fondamentale importanza per un futuro sostenibile del risparmio. La capacità di affrontare sfide ormai essenziali come la previdenza complementare, la pianificazione dei progetti di vita e in generale la protezione del risparmio non possono più prescindere per nessuno da una corretta conoscenza dei rischi e delle opportunità che giungono dai mercati", dichiara Gian Maria Mossa, amministratore delegato e direttore generale di Banca Generali. "Le classifiche internazionali ci collocano fanalino di coda tra i Paesi Ocse nella comprensione degli strumenti e delle dinamiche economico-finanziarie privandoci della possibilità di valorizzare maggiormente quella straordinaria stampella sociale che rappresenta oggi il risparmio e di avvicinarne ancor più il contributo a supporto dell’economia. A questo aggiungiamo la velocità dei cambiamenti apportati nei servizi finanziari dalla tecnologia, nei pagamenti e nel web 3.0 che dialogano in modo sempre più stretto con la sfera del risparmio ma che richiedono anch’esse regole e istruzioni da conoscere con la dovuta attenzione. Per questo siamo felici della disponibilità di Marco Montemagno e dei nostri partner nell’affrontare assieme questo percorso che ha l’ambizione di avvicinare ulteriormente l’ampio pubblico dei canali social di Monty verso questo straordinario mondo in rapida evoluzione del fintech”.