Investire Podcast Mercati Emergenti e nuovi consumi digitali - due opportunità da HANetf

Dove si svilupperà il maggior valore tra i tanti settori diversi dei titoli quotati nelle Borse mondiali? Sergio Luciano, direttore di investire, ne ha parlato in questo podcast con Edoardo Passaretti, director Italy ed Emea di HANetf, una realtà unica nel panorama degli etf, che rappresenta un interlocutore fuori dal coro, dalle capacità di analisi non convenzionali.

HANetf è, infatti, una piattaforma white label indipendente, provvede alla creazione di tutta l’ infrastruttura per il lancio e la gestione dei suoi prodotti e, in soldoni, realizza la “scatola“ ucits, che poi viene riempita con il contenuto dell’emittente che può essere un player internazionale come una piccola boutique, che in HANetf trova comunque tutte le economie di scala che chi è ai primi passi potrebbe non avere.

HANetf ha come mission quella di assecondare l’ampliamento dell’offerta per l’investitore italiano ed europeo sul mercato etf e etc

Le ultime due esperienze sono fondi molto innovativi: Emerging market internet and e-commerce (emqq) e global on line retail ucits etf: dunque, il tema dell’e-commerce affrontato da due punti di vista di versi, quello dei consumi digitali e le infrastrutture che li rendono più agevoli.

Global on line retail ucits etf rappresenta un paniere di società che hanno come corebusiness le revenue da e-commerce, quindi anche tutte le infrastrutture, i pagamenti digitali, il tema della realtà aumentata e così via, trasversalmente in tutti i mercati.

Emqq si focalizza invece sui paesi emergenti e di frontiera e qui la tesi è che la popolazione mondiale si concentra nei paesi emergenti e di frontiera, aree nelle quali i nuovi consumatori si affacciano ai mercati dei prodotti e dei servizi per la prima vola direttamente da uno smartphone, che ormai tutti hanno in tasca… dunque, un enorme nuovo mercato che si apre.

E sono solo due esempi delle tante esperienze di HANetf. Segui il podcast per approfondire cliccando QUI!