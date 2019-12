Il trading globale di Legal and General Im va a Charles River

Charles River Development, società del gruppo State Street, ha annunciato che Legal and General Im, uno dei maggiori asset manager istituzionali in Europa con oltre 1.000 miliardi di asset in gestione, ha scelto il sistema Charles River Investment Management Solution per riorganizzare le proprie operazioni di trading globale.

Lgim, dopo aver utilizzato inizialmente l'investment management solution basato su cloud di Charles River per i servizi di compliance pre e post trade, potrà avvalersi di nuove competenze di gestione degli ordini cross-asset che l’aiuteranno a consolidare i processi di investimento per le soluzioni offerte in ambito di indici, liability driven investment, azionario, reddito fisso e multi-asset.

“L'aumento delle attività e della pressione sui trading desk sta spingendo i gestori a incrementare il grado di automazione dei loro processi di investimento”, afferma Gavin Lavelle (in foto), managing director Emea di Charles River. “Consolidando questi processi attraverso una piattaforma centralizzata e basata sul cloud come Charles River Ims, le società ottengono flessibilità per semplificare i modelli di business, ampliare l'offerta di prodotti e supportare la crescita”.

Gli fa eco Ed Wicks, responsabile dell’area trading di Legal and General Investment Management. “La crescita continua di Lgim nei mercati locali e internazionali ha evidenziato la necessità di una soluzione scalabile per centralizzare i processi di gestione degli ordini in tutte le asset class. La nostra partnership con Charles River aumenterà notevolmente l’efficienza delle nostre operazioni di trading, consentendoci di migliorare ulteriormente il nostro modello su scala globale, a beneficio dei nostri clienti”.