Piazza Affari sospende il titolo Gedi

Le azioni del gruppo editoriale Gedi sono temporaneamente sospese dalle negoziazioni in attesa di comunicato. Lo rende noto Borsa Italiana. Venerdì scorso, Cir, la holding della famiglia De Benedetti, aveva reso noto che sono in corso discussioni con Exor concernenti una possibile operazione di riassetto dell'azionariato di Gedi che condurrebbe alla sua acquisizione da parte di Exor. Il cda di Cir si riunirà oggi per esaminare l'operazione e all'esito dello stesso saranno fornite al mercato le opportune comunicazioni.

