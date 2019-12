Scoperti cloni di Credit Suisse, Jp Morgan e Societe Generale

Si ingrossano le liste delle autorità di vigilanza finanziaria estere sugli abusivi finanziari. Molti i nomi di importanti società e banche usati in modo fraudolento.

Le segnalazioni di Fca (Uk): Credit Suisse (UK) Limited (e-mail: info@credit-suisseuk.com; info@credit-suisseag.co.uk) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Credit Suisse (UK) Limited (www.credit-suisse.co.uk);

JP Morgan Asset Management (www.jpmorganpc.com, www.jpmorgan-pc.com), clone delle società autorizzate J.P. Morgan Europe Ltd e J.P. Morgan Investment Management Inc; Societe Generale Asset Management (www.societegenerale-am.com) con sede dichiarata a Londra, clone della società autorizzata Societe Generale Asset Management Alternative Investments SA;

Axitrader (www.axitrfx.com) clone della società autorizzata AxiCorp Limited (ww.axitrader.co.uk); Overstone Management (www.overstonemanagement.co.uk ) con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata Overstone Ucits Fund Plc; Castle Trust Private Bank (https://castle- trustprivatebank.com) con sede dichiarata ad Amsterdam, clone della società autorizzata Castle Trust Capital PLC (www.castletrust.co.uk) con sede a Londra;

One Plus Finance (www.oneplusloans.com) con sede dichiarata a Manchester, clone della società autorizzata Fidelity Works Ltd (www.fidelity-works.co.uk) con sede a Londra; Tamweel Capital Limited (www.tamweelcapitallimited.com), clone della società autorizzata Tamweel Capital Ltd (www.tamweelcapital.com) con sede a Londra;

Nelson Braithwaite Investments (www.nelsonbraithwaite.com) con sede dichiarata a Dublino, clone della società autorizzata NBI Investments Ltd; Aproch Bank (www.aprochbank.com) con sede dichiarata negli Stati Uniti, clone della società autorizzata Barclays Bank PLC;

leggi anche | Consob ordina la chiusura di sei siti di servizi finanziari

Le segnalazioni di Sfc (Hong Kong): Altrice Investment Co. Limited; Fu Tai Securities; www.byqh.hk; Asia-Europe Wealth Link Commodity Exchange Center.

Segnalate dalla Cnmv (Spagna): https://alycoin.net; https://alycoin.org; Muller Enterprise Ltd (www.aurumprofin.cc / www.aurumpro.co / www.aurumpro.io); The Billions Enterprise (http://fxtvglobal.com); Terra Finance / Terrafinance Inc (https://terra-finance.cc / https://terra-finance.co); Capital Markets Point 24 / CMP24 (www.cmp24.com) già oggetto di delibera Consob n. 20911 del 2.5.2019 (v. “Consob Informa” n. 16/19 del 6.5.2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito (v. “Consob Informa” n. 32/2019 del 23.9.2019).

Le segnalazioni di Fma (Austria): Trusted Invest (https://trusted-invest.com) con sedi dichiarate in Lussemburgo, Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti; Apollos Capital (www.apolloscapital.com); Cobra CFD Ltd (www.cobracfd.biz) con sede dichiarata alle Isole Marshall. La società è stata oggetto di delibera Consob n. 21030 del 3.9.2019 (v. “Consob Informa” n. 30/2019), di delibera Consob n. 21143 del 13.11.2019 (v. “Consob Informa” n. 40/2019) e, successivamente, di ordine ai fornitori di servizi di connettività a internet di oscuramento del sito; Wantage One AB (e-mail: nfo@wantageone.com / support@wantageone.com) con sede dichiarata a Stoccolma:

Segnalate dalla Cssf (Lussemburgo): www.rbctrade.io con sede dichiarata in Lussemburgo; Irico SA (www.iricosa.com) con sede dichiarata in Belize, già segnalata dalla Fsma (v. “Consob Informa” n. 41/19).

L’autorità di vigilanza lussemburghese (Cssf) avvisa, inoltre, i risparmiatori che il logo e il nome dell’ente creditizio di diritto lussemburghese regolarmente autorizzato “Banque et Caisse d’Erpagne de l’Etat Luxembourg” vengono utilizzati fraudolentemente su alcuni social media in pubblicità per proporre offerte di finanziamento ed investimento.

Le segnalazioni di Amf (Francia): Holakredit (www.holakredit.com) quale società non è autorizzata ad offrire consulenza in materia di crowdfunding. Inoltre l’autorità francese avvisa i risparmiatori che alcuni siti web propongono di acquistare azioni della società La Française des Jeux senza le previste autorizzazioni.

Le segnalazioni di Bcsc (British Columbia): Astrofx24 (www.astrofx24.com) con sede dichiarata in Gran Bretagna; Blue Sail Trading (www.bluesailtrading.com) con sede dichiarata a Panama. Le segnalazioni di Osc (Ontario): Global Options Trade Inc. / Julien Dupree (www.globaloptionstrade.com) con sede dichiarata a Zurigo (Svizzera). Le segnalazioni di Finma (Svizzera): Private Investment con sede dichiarata a Ginevra.

leggi anche | Abusivi, segnalata in Uk una società clone di Schroders