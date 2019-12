Da WisdomTree un fondo Etp sul bitcoin a replica fisica

WisdomTree, provider di exchange traded fund ed exchange traded product, ha annunciato il lancio del suo primo prodotto su cryptocurrency, un Etp sul Bitcoin, a replica fisica. Il WisdomTree Bitcoin ETP sarà quotato oggi su Six, la Swiss Stock Exchange, con un total expense ratio di 0,95%.

Il fondo fornisce agli investitori un modo semplice, sicuro ed efficiente da un punto di vista di costi per ottenere un’esposizione al Bitcoin utilizzando il meglio dell'infrastruttura finanziaria tradizionale e della strutturazione prodotti.

Come tale, l'Etp consente agli investitori di avere accesso ai Bitcoin senza la necessità di detenere direttamente la criptovaluta, conservare chiavi di accesso private o interagire con la blockchain o l'infrastruttura valutaria digitale in qualsiasi modo. Gli investitori hanno inoltre accesso a soluzioni di archiviazione di livello istituzionale senza la necessità di occuparsi del set up con una depositaria.

“Da qualche tempo stiamo monitorando le criptovalute e siamo entusiasti di portare agli investitori un accesso sicuro a questa asset class in via di sviluppo", spiega Alexis Marinof (in foto), head of Europe dell'azienda. "Ciò che abbiamo osservato ci porta a ritenere che gli asset digitali, come il Bitcoin, non siano trend passeggeri e possano ricoprire un ruolo all’interno di un portafoglio".

L'Etp sarà negoziato su una Borsa regolamentata e le azioni dello strumento saranno regolate tramite sistemi di regolamento tradizionali. La quotazione del WisdomTree Bitcoin su Six Swiss Exchange consentirà agli investitori di beneficiare di un punto di accesso globale per negoziare azioni dell'Etp e offrire liquidità come qualsiasi altro titolo quotato in borsa. L'introduzione delle criptovalute nella struttura dell'Etp potrebbe inoltre portare a una centralizzazione della liquidità sull’asset class e avvantaggiare gli asset digitali sottostanti.

WisdomTree è il leader del mercato degli Etp sull'oro fisico in Europa, avendo lanciato il primo Etc fisico sull’oro al mondo nel 2003. Il lancio odierno del WisdomTree Bitcoin si inserisce nella tradizione di WisdomTree votata all’innovazione e sfrutta la profonda esperienza della società nel settore degli ETP fisici.

Analogamente agli Etp sull’oro fisico, gli investitori del WisdomTree Bitcoin Etp saranno garantiti da una certa quantità di Bitcoin. Gli investitori avranno la possibilità di visualizzare sul sito web di WisdomTree la quantità di moneta a garanzia di ogni titolo e l'ammontare totale dei Bitcoin in custodia, corrispondente al totale delle monete a garanzia dei titoli.

Per garantire il massimo livello di sicurezza, WisdomTree si avvale di custodi di valuta digitale di livello istituzionale che mantengono strutture di conservazione altamente sicure. Questi custodi specializzati impiegano elaborate procedure di sicurezza fisica e digitale e tecnologie all'avanguardia per generare in sicurezza le chiavi, crittografare i dati e creare e verificare le firme digitali necessarie per le transazioni e la custodia delle criptovalute. L'approccio di WisdomTree affronta una delle principali barriere che attualmente limitano l'adozione della criptovaluta da parte degli investitori.

Mentre il nuovo prodotto si rivolge solo agli investitori professionali in questa fase, WisdomTree è convinta che, nel prossimo futuro, un cryptocurrency ETP potrebbe ricevere l'approvazione normativa per l'uso da parte della più ampia comunità di investitori e quindi affrontare un altro ostacolo chiave, che è la regolamentazione riguardo questo tipo di strumenti.