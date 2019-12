Fabrick apre le porte ai pagamenti online di Paydo

Fabrick, società italiana di servizi di open banking, avvia una partnership con Paydo. La collaborazione consiste nella pubblicazione da parte di Fabrik sulla propria piattaforma di open banking delle Api di Plick, il sistema digitale per il trasferimento di denaro tra privati e aziende di Paydo.

Fabbri integra quindi nel proprio sistema il sistema money transfer della startup permettendo di predisporre una proposta di pagamento in tutta Europa (area Sepa) in mobilità e in pochi e semplici passaggi. Per inviare un Plick irrevocabile, basta inserire le informazioni del beneficiario (email o numero di telefono), selezionare una data di pagamento e l'importo desiderato.

Senza essere registrato al servizio o effettuare il download di un’app, il beneficiario riceverà una notifica e dovrà inserire, esclusivamente la prima volta, il proprio IBAN, accettando il pagamento senza dover essere necessariamente cliente di una banca partner di Plick. A conferma dell’esito della transazione, il servizio invierà una notifica 24/7 sia al pagatore che al beneficiario.

Le Api di Plick vanno ad aggiungersi alle oltre 400 già pubblicate sulla piattaforma di Fabrick. L’integrazione rientra nella strategia di Fabrick di portare il più velocemente possibile le più efficaci soluzioni di gestione del denaro a tutti gli Istituti di credito affinchè questi possano, a loro volta, soddifare in tempi rapidi e con investimenti contenuti le nuove esigenze di servizio dei clienti che nascono spontaneamente proprio da iniziative di mercato come Plick e che, in forza della propria innovazione, si diffondono cambiando le aspettative delle persone.

“Plick è un nuovo modo per effettuare pagamenti in mobilità da conto a conto", commenta il ceo di Fabrick, Paolo Zaccardi (in foto). "Una soluzione innovativa che supera i limiti dell’offerta tradizionale riportando le esigenze del cliente finale al centro. L’open banking non è più un concetto astratto, il mercato bancario sta concretamente evolvendo sulla base di collaborazioni tra realtà tradizionali e fintech”.