Mediocredito Centrale e Banca Progetto insieme per le imprese del Sud

Mediocredito Centrale e Banca Progetto hanno firmato un accordo di collaborazione per la facilitazione dell’accesso al credito delle imprese con particolare attenzione al tessuto imprenditoriale del Mezzogiorno.

Le due banche si impegnano a finanziare congiuntamente le imprese meritevoli, prevalentemente nelle regioni meridionali, sia per le finalità di investimento sia per le esigenze del capitale circolante con l’eventuale supporto di garanzie e/o agevolazioni pubbliche.

La collaborazione si realizzerà attraverso due distinte modalità: interventi in club deal, che prevedono l’erogazione contestuale e a parità di condizioni di due distinti finanziamenti; e interventi in pool che prevedono la possibilità per ciascuna delle parti, in qualità di banca capofila, di proporre all’altra la partecipazione ad un finanziamento sindacato, eventualmente insieme ad altri istituti di credito.

Mediocredito Centrale e Banca Progetto si impegnano inoltre a individuare specifiche esigenze del sistema imprenditoriale o di determinate categorie di imprese al fine di proporre congiuntamente forme più mirate di intervento finanziario.