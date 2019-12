Paolo Moia lascia Banca Profilo per Zurich Italia

Zurich Italia rafforza il proprio team Vita con l’ingresso di Paolo Moia nel ruolo di life market & business initiatives manager. Moia ha maturato oltre trent’anni di esperienza nel settore finanziario in ambito internazionale in Citibank e Morgan Stanley e, in Italia, in Banca Fideuram, Eurizon Capital e, in ultimo, Banca Profilo come head of asset management division.

In Zurich avrà il compito di rafforzare la presenza della compagnia nel settore della gestione del risparmio attraverso l’innovazione dei contenuti finanziari dei prodotti assicurativi, l’attenzione alle dinamiche dei mercati e lo sviluppo delle piattaforme tecnologiche a supporto della gestione dei prodotti e della distribuzione.