Più capitali per le aziende, l'obiettivo di Intesa Sp e Assolombarda

Promuovere la crescita e lo sviluppo del tessuto imprenditoriale del territorio, una delle aree più dinamiche e innovative a livello europeo, sostenendo e favorendo la stabilità finanziaria delle imprese che lo compongono, in particolare delle Pmi.

È l'oggetto alla base dell'accordo siglato tra Assolombarda e Intesa Sanpaolo volto ad accompagnare le imprese nei loro percorsi di crescita, concentrando l'impegno reciproco verso iniziative di patrimonializzazione.

Secondo una recente indagine della direzione studi e ricerche di Intesa Sp le aziende più capitalizzate non solo sono più resilienti verso possibili criticità, ma presentano anche migliori performance in termini di innovazione con ricadute positive sulla redditività.

Basti pensare, si legge su Adnkronos, che il 25% delle imprese a maggiore patrimonializzazione, rispetto al 25% meno patrimonializzato, registra mediamente sei volte in più di brevetti e di partecipate estere e il triplo dei certificati ambientali. E che l'Ebitda marginale di queste imprese, nel 2018 per esempio, è stato il doppio rispetto a quello delle imprese meno patrimonializzate.

Il 25% delle imprese a maggiore patrimonializzazione, registra brevetti sei volte in più rispetto alla media e conta sul triplo dei certificati ambientali

''Per essere competitive, le imprese devono investire su innovazione, competenze e risorse finanziarie. Questo vale, in particolare, per le Pmi per le quali la patrimonializzazione diventa strategica nel proprio percorso di sviluppo", commenta Carlo Bonomi, Presidente di Assolombarda.

"È dimostrato che c'è un rapporto diretto tra investimenti in capitale e aumento della reddittività delle imprese. L'accordo siglato con Intesa Sanpaolo va proprio in questa direzione, quella di supportare le imprese ad accrescere la propria solidità finanziaria in sinergia con il sistema bancario. Da un lato", conclude Bonomi, "Assolombarda aiuta le aziende nella pianificazione finanziaria e nel dialogo con gli istituti di credito e, dall'altro, Intesa Sanpaolo condivide i piani di sviluppo delle imprese''.

leggi anche | Forum Assiom Forex-Icma: sosteniblità e riforma del mercato dei capitali