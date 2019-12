Antiriciclaggio, Ing Bank patteggia una multa da 30 milioni

Truffe online approfittando delle falle nei controlli anti riciclaggio di Ing Bank. È questa l'accusa mossa dai pm di Milano Francesco Ciardi e Gaetano Ruta contro il gruppo bancario riguardo alle truffe online avvenute tra il 2014 e il 2019. Oggi la banca ha deciso di patteggiare e di pagare 30 milioni di euro per chiudere la vicenda iniziata lo scorso marzo.

Scrive Adnkronos, 7,11 milioni sono a titolo di risparmio sui costi per adeguare le procedure di controllo negli anni compresi tra il 2014 e il 2019 e un milione è dovuto come sanzione amministrativa, prevista dalla legge 231 sulla responsabilità degli enti. Ben 355 le presunte operazioni sospette che sarebbero transitate dalla filiale milanese. Le maglie del sistema di controllo interno erano tanto larghe da permettere prelievi fino a 20mila euro al giorno senza controlli.

Il patteggiamento, che trova il consenso della procura, sarà discusso il prossimo 4 febbraio davanti al gip Roberto Crepaldi.

leggi anche | Ing e antiriciclaggio, le indagini della Procura di Milano

È proprio a causa dello scarso livello dell'anitiriciclaggio che, lo scorso marzo, Banca d’Italia aveva imposto lo stop all’apertura di nuovi conti per la succursale italiana di Ing Bank del gruppo Conto Arancio. La misura non toccava i rapporti già in essere.

Fatti simili erano avvenuti l'anno scorso quando le autorità olandesi avevano comminato al gruppo una multa da 675 milioni, più la restituzione di 100 milioni di euro, per “carenze nei controlli su attività criminali e prevenzione del riciclaggio”.