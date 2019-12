Ardian vende Competence Call Center Group a Telus International

Telus International ha acquistato, da Ardian, Competence Call Center Group, uno dei principali fornitori di servizi di business process outsourcing in Europa. Le parti non hanno comunicato l'ammontare economico dell'operazione la quale è in attesa dell'approvazione antitrust.

Fondata a Vienna nel 1998, Competence Call Center Group ha la sua sede centrale a Berlino.

Con oltre 8.500 dipendenti, l’azienda offre soluzioni di BPO di alta qualità in 33 lingue: la sua gamma di servizi comprende la moderazione dei contenuti, ad esempio su piattaforme di social media; up/cross selling; gestione dei reclami; e supporto tecnico. Il gruppo opera negli 11 paesi della regione DACH, Francia, Spagna, Spagna, Europa dell’Est e Turchia.

Ardian ha investito in CCC tra il 2009 e il 2013. Da quando ha reinvestito nell’azienda nel 2017, CCC ha aumentato il numero di dipendenti da oltre 3.000 a 8.500 e ha aperto quattro nuove sedi.

Il rinnovato sostegno di Ardian ha anche permesso a CCC di svilupparsi ulteriormente come leader nella regione di lingua tedesca e di rafforzare la sua piattaforma europea per i servizi di BPO attraverso la sua strategia di espansione.

L’azienda ha ampliato il proprio business con clienti nuovi e già esistenti, spostando la gamma di servizi verso servizi di BPO più complessi, che ora rappresentano i due terzi delle vendite, e nuovi mercati geografici. Con i suoi servizi, CCC supporta le aziende in rapida crescita nei servizi di media interattivi, come ad esempio le piattaforme di social media, internet e direct marketing, così come i servizi ai consumatori e la vendita al dettaglio.