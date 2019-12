Mediolanum International Fun apre la sua sede a Dublino

C'era anche il ministro delle Finanze, Michael D’Arcy, alla cerimonia di apertura ufficiale della nuova sede centrale europea dell’asset management del gruppo Mediolanum a Dublino, dove è presente dal 1197. Le società irlandesi dell'istituto dell'ad Massimo Doris comprendono Mediolanum International Fun e Mediolanum International Life Dac.

Mediolanum International Fun è responsabile della progettazione, sviluppo, gestione degli investimenti e distribuzione di fondi di investimento venduti a circa 1.5 milioni di clienti in Italia, Germania e Spagna le cui esigenze finanziarie sono soddisfatte da oltre 5.200 family banker. Un team di investimento locale, composto da 40 persone, gestisce circa 42 miliardi di euro dall'ufficio di Dublino.

La società è il centro di ricerca e sviluppo per la gestione degli investimenti all'interno del gruppo Mediolanum. Il suo processo di sviluppo prodotti e il processo di investimenti sono progettati per sviluppare e gestire soluzioni su misura per soddisfare le esigenze dei clienti.

La società è anche nota per il suo programma di tecnologia innovativa, i suoi ingenti investimenti e competenze nel settore dell'Ai (intelligenza artificiale /machine learning) e più recentemente della robotica. Il suo personale e cresciuto del 22% circa annui (CAGR) dal 1998 e attualmente conta 120 dipendenti impiegati direttamente in Irlanda con, in aggiunta, circa 100 risorse in outsourcing.

Nel corso degli ultimi due anni, Mediolanum International Fun ha effettuato numerose assunzioni senior nell’ambito degli investimenti da parte di asset managers locali e internazionali. Per favorire la crescita futura, la società si è trasferita a maggio del 2019 in una nuova sede (circa 2.000 metri quadri) nell'Exchange Building dell'International Financial Services Centre di Dublino (IFSC). La società prevede inoltre di aumentare la propria forza lavoro ad oltre 140 dipendenti entro la fine del 2020.

“Il valore strategico della nostra scelta di stabilirci a Dublino nel 1997 è stato completamente confermato negli anni", dice Furio Pietribiasi, managing director di Mediolanum International Fun. "Infatti Dublino fornisce l'ecosistema ideale per trasformarsi in un centro di gestione patrimoniale di livello mondiale. La nostra evoluzione qui si è basata su una crescita sostenuta e ininterrotta”.

“Mediolanum inizialmente si è unita a noi nell'Ifsc nel 1997 e sono lieto", commenta il ministro D’Arcy (in foto), "di costatare che insieme alla loro capogruppo stanno ottenendo questi risultati e hanno in programma di aumentare i loro dipendenti fino a 140 nel 2020. Per oltre 30 anni, l'Irlanda ha costruito un settore dei servizi finanziari che ora comprende oltre 430 aziende e circa 44.000 dipendenti. Sono lieto che Mediolanum ne faccia parte".