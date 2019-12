Riccardo Fasoli, nuovo private banker di Widiba in Veneto

Un importante ingresso rafforza la rete di Widiba in Veneto. La squadra dell’area manager, Giovanni Mazzeo, si arricchisce di un private banker di ampia esperienza, Riccardo Fasoli, che opererà nell’ufficio di Verona.

52 anni, nato a Verona, Fasoli vanta un’importante carriera nel settore bancario presso primarie realtà, come Banca Fideuram, Banca Generali, Banca Sara e Sanpaolo Invest, che lascia per approdare in Widiba.

“La principale motivazione che mi ha portato a scegliere Banca Widiba è che non si tratta di una “fabbrica prodotti” e che quindi il focus è concentrato sulla consulenza, senza alcun tipo di conflitto di interessi", commenta Fasoli. "Ciò si traduce nella possibilità di offrire al cliente un’assistenza a 360 gradi rispondendo realmente ai suoi progetti di vita”.