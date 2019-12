Consob oscura 4 siti, c'è anche un clone di Gam

Consob ha ordinato l'oscuramento di 4 siti web che offrono abusivamente servizi finanziari. Si tratta dei seguenti portali risultati non in regola con le disposizioni autorizzati previste dal testo unico per la finanza: Equalizer Ltd Eood (https://www.capitalgma.com); Swiss Investment Corporation Ltd e Polis Systems Ltd (https://swissaz.com); Gam Group Ltd (https://marketsfxcap.com); Platiniumfx Ltd (www.platiniumfx.com).

Sale così a 98 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, a cui oggi si aggiungono le segnalazioni delle autorità di vigilanza straniere omologhe di Consob.

Le segnalazioni di Fca (Uk): Shore Capital Markets / Shore Capital Markets UK (www.shorecapitalmarketsuk.com ) con sede dichiarata a Londra (GB); Your Claims Management (e-mail: customerassist@yandex.com) clone della società Your Claims Management Limited (n. registrazione 08119096); First Allied Advisory Services (www.firstalliedadvisory.com) con sede dichiarata a New York;

Codrington Uk (www.codrington-uk.com, www.codringtonuk.com), clone della società autorizzata Codrington Associates Limited; Green Wise Invest / CompareISAUK (www.greenwiseinvest.co.uk / www.greenwiseinvest.co.uk), con sede dichiarata a Londra; Green Energy Invest (www.greenenergyinvest.co.uk/ invest - www.greenenergyinvest.co.uk) con sede dichiarata a Londra; Investor Shield (www.investorshield.co.uk); Airborn Investments (e-mail admin@airborninvestments.com; admin@airborninvestments.co.uk ); Best UK Bonds (www.bestukbonds.co.uk); Investment Chronicle (www.investmentchronicle.co.uk ) Fixed Income Bond (www.fixed-incomebond.com)/ Pension Help Centre (www.pensionhelpcentre.co.uk) con sede a Glasgow.



Le segnalazioni di Sfc (Hong Kong): www.zyqhbce.com sito internet in alcun modo riferibile alle società autorizzate Zhung Yang Securities Limited e Zhung Yang Capital Limited; www.zzzzhz.com sito internet in alcun modo riferibile alla società autorizzata Grand International Futures Co. Limited; www.adszq sito internet in alcun modo riferibile alla società autorizzata Time Securities Company Limited.

Le segnalazioni di Cnmv (Spagna): Tradeltd / Currency Board Ou (www.tradeltd.com , www.trade-ltd.com; www.tradeltd.io) già segnalata dalla Fma Newzeland (v. “Consob Informa” n. 36/2019); Merit Financial Services Ltd / Merit Forex (www.meritforex.com) già segnalata dalla Finma (v. “Consob Informa” n. 30/2019); Inexx Networking / Innexxspain / Light Blue S.A. (www.inexxspain.com - www.inexxnetworking.com);

Kronos Invest Ltd (www.kronosinvest.co / www.kronos-invest.cc); Signalator Limited (www.signalsforex.com/es); Fort Financial Services Ltd (www.fortfs.com); Uci-Limited / United Capital Invest Pty Ltd (uci-limited.com); Nex Trade Ltd (www.aspenholding.co); Traders Way / Tw Corp (www.tradersway.com); Olympius Global (www.olympiusglobal.com); Igf Investment / Granit Oak Worldwide Limited (www.igfinvestment.com, www.himilceinvest.com); Pro Star Griffith Corporate Centre (www.finroyalty.com); Binarium Limited (www.binarium.com); Systemgates Ltd / Weltrade (www.es.weltrade.com); Try Markets / Capital Market Solutions Ltd (www.trymarkets.com).

Le segnalazioni di Knf (Polonia): Great Private Commercial Brokers con sede dichiarata a Dubai; Great Private Equity sp. z o.o. con sede dichiarata a Varsavia; P.H.U “RachNet” Jerzy Pucek con sede dichiarata a Świebodzin (Polonia).

Le segnalazioni di Cvm (Brasile): Qbank Investimentos S/A - Q Investimentos (www.qinvestimentos.com).

Le segnalazioni di Cssf (Lussemburgo): Kristalyne Wealth Care (www.kristalynewealth.com) con sede dichiarata in Lussemburgo; AL Investments (www.al-investements.com) con sede dichiarata in Lussemburgo.

Le segnalazioni di Dfsa (Dubai): Skyo Microfinance Bank Limited società non autorizzata che pubblica falsa certificazione non rilasciata dalla Dfsa; Cartwright & Brown Wealth Advisory (www.cartwrightandbrown.com) con sede dichiarata a Dubai. La società è stata già segnalata dalla Fca (v. “Consob Informa” n. 29/2019); MeleCoin sede dichiarata a Dubai, clone della società autorizzata Melicoin Investments Limited; FFA (UK) Limited / Marcury Assets Limited, con sede dichiarata a Dubai e che utilizza illegalmente il logo Dfsa.

L’Autorità di vigilanza Financial Supervisory Commission, Chinese Taipei (Fsc) avvisa i risparmiatori che la società eToro non possiede le autorizzazioni per la prestazione di servizi di investimento nel Paese.