Copernico Sim a Terni con un convegno sulla protezione dei patrimoni

La società di intermediazione mobiliare indipendente da gruppi bancari e assicurativi, Copernico Sim, organizza a Terni il convegno formativo “Il servizio di consulenza e di wealth planning rivolto al cliente-imprenditore”.

L’appuntamento aperto al pubblico, rivolto ai risparmiatori, ai professionisti e agli imprenditori, è organizzato in collaborazione con l’Ordine dei commercialisti e degli esperti contabili e con l’Ordine degli avvocati della provincia di Terni, e si terrà mercoledì 11 dicembre dalle ore 14.45 nel Salone Bazzani del Palazzo PalaSi, in Piazza della Repubblica.

Tra i temi sviluppati, gli strumenti legali, societari e fiscali per la protezione del patrimonio, la consulenza in materia successoria, la gestione del passaggio generazionale dell’azienda e le caratteristiche distintive del servizio di consulenza in materia di investimenti reso su base indipendente, alla luce della recente evoluzione regolamentare della Mifid II.

Interverranno Sergio Commissari, human capital management della divisione private weath management di Copernico Sim, Cesare Vento, avvocato dello Studio Legale Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners, e Emanuele Maria Carluccio, Professore ordinario di economia degli intermediari e membro del consultative working group of the investor protection and intermediary standing committee di Esma.