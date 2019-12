Scarse informazioni ai clienti, Bnl multata da Consob

La banca non aveva le procedure idonee a garantire una corretta valutazione dell'adeguatezza degli investimenti effettuati dalla clientela retail nei certificati, "prodotti caratterizzati da profili di complessità e di rischiosità". Questa, la ragione alla base della decisione di Consob di multare la Banca Nazionale del Lavoro per ben 300mila euro.

Nella sua delibera l'autorità di vigilanza sulla Borsa e i mercati finanziari sottolinea che rispetto alla "operatività su certificates quantitativamente rilevante e significativamente redditizia per Bnl, l'apparato procedurale (interno all'istituto, ndr.) adottato non è stato in grado di garantire la valorizzazione degli effettivi bisogni dei clienti e del relativo profilo di rischio, né di cogliere le caratteristiche dei prodotti finanziari collocati, con l'effetto di consentire la distribuzione, anche per quote rilevanti di portafoglio, di strumenti complessi a clientela non sofisticata".

