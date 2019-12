Zurich Italia nomina un nuovo responsabile commerciale

Zurich Italia rafforza il proprio executive team con l’ingresso di Massimiliano Roveda nel ruolo di head of commercial insurance.

“Il gruppo Zurich è tra i leader di mercato a livello globale nel settore commercial insurance, con una rete di specialisti, è in grado di supportare le aziende a livello nazionale e internazionale", dice Alessandro Castellano, country ceo della compagnia. "Massimiliano guiderà lo sviluppo di questo settore in Italia affiancando le grandi imprese e i clienti mid-market in tutte le fasi della gestione dei rischi. Dalla prevenzione, alla protezione, alla capacità di sviluppare resilienza a fronte di grandi eventi”.

Roveda ha maturato oltre 17 anni di esperienza nel settore assicurativo, ricoprendo posizioni di rilievo crescente a livello internazionale. Proviene da Aon, in cui è entrato nel 2006, dove ha ricoperto la carica di managing director e chief broking officer, con responsabilità della divisione international property. Laureato in Economia Aziendale, in precedenza ha lavorato presso Willis a Londra.