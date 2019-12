Algebris Investments lancia un fondo sui bond di qualità

Algebris Investments annuncia il lancio del fondo Algebris Ig Financial Credit, comparto dell’Algebris Ucits Funds Plc, studiato per offrire un rendimento positivo tramite l’investimento in obbligazioni di emittenti finanziari di alta qualità, in un mercato del credito caratterizzato oggi da rendimenti bassi e talvolta negativi. Il fondo sarà gestito da Sebastiano Pirro (in foto), specialista nell’obbligazionario finanziario.

L’obiettivo del fondo è generare rendimenti attraenti e un moderato apprezzamento del capitale nel medio termine attraverso investimenti in debito investment grade (con rating BBB- o superiore) emesso dagli istituti finanziari più importanti a livello globale.

Negli ultimi dieci anni, le banche hanno intrapreso sforzi senza precedenti per consolidare i propri fondamentali, arrivando oggi ad avere ampie riserve di capitale. I requisiti di trasparenza e l’attività di supervisione regolamentare non trovano pari in nessun altro settore.

A rendere attraenti le obbligazioni degli emittenti finanziari non è solo il miglioramento dei fondamentali, ma anche l’esclusione dai programmi di acquisto delle banche centrali globali (c.d. “QE”).

Questo importante fattore tecnico ha evitato un’eccessiva compressione degli spread, rendendone il profilo di rischio rendimento relativo sempre più attraente, diversamente da quanto invece accaduto nel mercato del credito societario e governativo.

"Gli spread rimangono particolarmente attraenti rispetto al resto del credito investment grade", commenta Pirro. "Forti del nostro track record e della nostra esperienza sui finanziari globali, con il fondo Algebris IG Financial Credit puntiamo ancora una volta a trarre beneficio da ulteriori dislocazioni di valore nella struttura di capitale di banche e assicurazioni”.

"In uno scenario in cui il 30% del credito globale ha rendimenti negativi, il fondo Algebris Ig Financial Credit arricchisce ulteriormente la nostra gamma di prodotti che generano reddito", aggiunge il ceo di Algerbis, Davide Serra.

