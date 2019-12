Banca Sella vende a Credito Fondiario 33,8 milioni di euro di Npl

Credito Fondiario acquista da Banca Sella un portafoglio di crediti non performing secured per un valore lordo di circa 33,8 milioni di euro. Il portafoglio è costituito da esposizioni creditizie in sofferenza verso 105 debitori.

Banca Sella, in seguito alle operazioni di cessione di crediti portate avanti nel corso del 2019, raggiungerà a fine anno un Npl Ratio lordo tra i migliori del sistema bancario italiano.

Per Credito Fondiario l’operazione rappresenta un passo importante per rafforzare la collaborazione con il gruppo Sella ed è funzionale all’ulteriore sviluppo della propria strategia di acquisizione e valorizzazione di portafogli di crediti deteriorati, sia in sofferenza che in inadempienza probabile, sia banking che leasing.

Credito Fondiario si conferma quale debt purchaser e debt servicer leader nel settore in Italia, con oltre 1 miliardo di euro investiti direttamente in portafogli di crediti e oltre 50 miliardi di euro di crediti in gestione, di cui più di 17 miliardi di euro in special servicing.