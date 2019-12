Deutsche Bank rassicura: il risanamento del bilancio è a buon punto

Deutsche Bank annuncia progressi nella sua strategia di trasformazione confermando i suoi obiettivi di riduzione dei costi per il 2019, 2020 e 2022. Il più grande istituto di credito tedesco comunica lo stato del proprio bilancio all'indomani della notizia della multa da 15 milioni di euro ricevuta dai giudici a chiusura di un'indagine per riciclaggio.

La banca sta facendo i conti con una crisi che a fine luglio scorso portò all'annuncio di diciottomila esuberi tra Londra, Tokyo e New York e alla creazione di un altro soggetto dove concentrare titoli ad alto rischio per 74 miliardi.

I costi rettifica, si legge su Adnkronos, prima degli oneri legati alla trasformazione e dell'impatto del trasferimento della società di servizi finanziari, Global Prime Finance, a Bnp Paribas dovrebbero ammontare a 21,5 miliardi di euro nell'intero anno 2019, con un obiettivo di 19,5 miliardi di euro nel 2020 e di 17 miliardi di uro nel 2022, e con una riduzione di quasi 6 miliardi di euro rispetto al 2018.

Inoltre, Deutsche Bank ha riaffermato il suo impegno a realizzare la sua strategia di trasformazione nell'ambito delle risorse di capitale esistente e a mantenere l'indice di solidità, il common equity tier 1 (cet 1) ratio, di almeno il 12,5% in ogni momento della sua trasformazione. La riduzione delle attività dell'unità di capital release è in anticipo rispetto al piano. Per la fine del 2019, la banca prevede attualmente di registrare un rapporto cet 1 superiore al 13%.

"Negli ultimi mesi abbiamo compiuto progressi significativi in tutte le dimensioni della nostra trasformazione strategica", dice il chief executive officer, Christian Swing (in foto). "Siamo in linea con il nostro piano e siamo addirittura avanti in diversi settori".

Deutsche Bank riafferma l'obiettivo di un rendimento del capitale proprio tangibile (Rote) dell'8% al netto delle imposte nel 2022. Il management riconosce che questo obiettivo è diventato più ambizioso a causa dei venti contrari esterni, in particolare per quanto riguarda l'evoluzione dei tassi di interesse nell'area dell'euro.

La Deutsche Bank ha attuato una serie di misure volte a compensare sostanzialmente l'impatto della riduzione dei tassi di interesse. Tra queste misure figurano la crescita dei prestiti, il passaggio selettivo attraverso tassi di interesse negativi, misure di bilancio per ottimizzare ulteriormente le riserve di liquidità e il ricorso ai sistemi di deposito differenziato introdotti dalla Banca centrale europea. Per la Banca Centrale Europea, che esclude la capital release unit, Deutsche Bank ha annunciato oggi un obiettivo di RoTE al netto delle imposte superiore al 9% nel 2022.

Il management prevede che il contesto dei tassi d'interesse inciderà principalmente sulle prospettive di rendimento della banca privata e della banca d'impresa a medio termine. Tuttavia, la crescita dei ricavi della investment bank dovrebbe attualmente compensare parzialmente questo impatto insieme ai miglioramenti nel settore corporate & other.

Deutsche Bank si dice soddisfatta dei ricavi di investment bank nel quarto trimestre fino ad oggi, in particolare nelle attività fixed income and currencoes sales & trading, dove i ricavi sono superiori al periodo dell'anno precedente.

"È stato importante avviare con decisione la nostra trasformazione senza precedenti", aggiunge Sewing. "I clienti, i regolatori e il nostro personale hanno tutti espresso il loro fermo sostegno per il percorso che abbiamo intrapreso. Questo supporto ci aiuterà a portare avanti la nostra trasformazione in modo disciplinato".