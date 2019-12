Obbligazioni verdi in forte crescita, in attesa del QE “green”

"Il mercato dei green bond è in piena espansione. Questo segmento, fortemente orientato verso le emissioni denominate in euro investment grade, ha visto un significativo aumento delle emissioni sia societarie che governative nell'ultimo anno". L'analisi di Bram Bos, lead portfolio manager green bonds di Nn Investment Partners.

Da quando Christine Lagarde ha assunto la presidenza della Bce, è in corso un dibattito sull'avvio di un programma di quantitative easing green

Nel dicembre 2019, il mercato delle obbligazioni verdi ha superato la soglia dei 500 miliardi di euro, conferendogli una posizione dominante nel settore del reddito fisso sostenibile.

Ma quanto è probabile e quale effetto avrà sul mercato delle obbligazioni verdi? Il mese scorso la Bce ha rilanciato il programma di Qe, con l'intenzione di acquistare obbligazioni per un valore di 20 miliardi di euro al mese. Tuttavia, ci sono molte limitazioni nel programma di Qe.

Ad esempio, solo le obbligazioni denominate in euro sono ammissibili e la Banca centrale europea non può detenere più di un terzo di ogni singola emissione.

Quindi, anche se alcune delle obbligazioni che acquista attualmente possono essere verdi, questa è probabilmente più una coincidenza che una scelta consapevole.

Se applichiamo tutte le restrizioni della Bce allo spazio dei green bond, "solo" circa 50-80 miliardi di euro sono ammissibili. Questo esclude un Qe green completo, dato che il mercato è ancora troppo piccolo. Ma questo non significa che la Bce non farà nulla.

In Nn Ip riteniamo che qualsiasi iniziativa della Bce avrà un effetto positivo in termini di miglioramento del profilo del mercato dei green bond. Ad esempio, potrebbe comunicare il volume di obbligazioni verdi che acquista o fissare una soglia minima mensile di acquisto e mirare ad aumentarla nel tempo.

Ciò darebbe un segnale molto forte al mercato sul cambiamento climatico. Una tale mossa attirerebbe anche un maggior numero di emittenti, il che alimenterebbe ulteriormente la crescita del mercato.

Questo è il secondo anno consecutivo in cui gli emittenti corporate hanno dominato il mercato dei green bond. Tuttavia, a differenza del 2018, oltre ai soliti sospetti (financial e utility), sempre più emittenti nel settore industriale, tecnologico e delle comunicazioni hanno lanciato un primo green bond. Sono arrivate sul mercato anche le prime compagnie assicurative, mentre PepsiCo ha ampliato il settore relativamente piccolo delle obbligazioni verdi relativi ai consumatori non ciclici.

Dato il gasdotto e gli asset green sottostanti, Nn Ip prevede un'ulteriore diversificazione nel settore delle obbligazioni verdi. Le case automobilistiche, ad esempio, stanno passando ai veicoli elettrici per conformarsi alle mutevoli normative Ue e dispongono di una solida base di asset verdi. Anche loro dovrebbero essere in grado di iniziare a emettere green bond nel prossimo futuro.

Nel 2019, anche le emissioni dei governi sono rimaste forti. I Paesi Bassi sono stati il primo stato con rating AAA ad entrare sul mercato a maggio, con la più grande emissione di green bond (quasi 6 miliardi di euro). Anche Francia e Irlanda hanno sfruttato il mercato quest'anno. Gli stati rappresentano attualmente il 24% del mercato delle obbligazioni verdi in euro. Nel 2020 dovrebbero emettere green bond anche altri governi come la Germania, l'Italia e la Svezia.

La Germania ha emetterà un'obbligazione verde da 10 miliardi di euro, mentre l'Italia e la Svezia stanno selezionando i loro asset green ammissibili

Infine, vale la pena tenere d'occhio la Polonia, il "cuore pulsante" dell'industria europea del carbone, per vedere come il suo nuovo governo intende affrontare la produzione della Slesia per perseguire la sua strategia per il cambiamento climatico.

Nn Ip ha deciso che i titoli di Stato green polacchi non sono attualmente credibili e quindi non sono ammissibili al portafoglio di obbligazioni verdi. Ciò è dovuto principalmente alla mancanza di una politica di eliminazione graduale dell'elettricità a carbone in Polonia.

Oltre ai green, social and sustainability bond, che sono già tipi di obbligazioni relativamente ben definite, quest'anno hanno iniziato ad emergere etichette più sostenibili, come transition bonds o Esg-linked bonds. Tuttavia, a causa della loro poca trasparenza, tracciabilità e rendicontazione sull'utilizzo dei proventi, Nn Ip ritiene che questo nuovo concetto aumenti il potenziale per il greenwashing.

Consideriamo già i green bond come obbligazioni di transizione. L'etichetta di "transition bond" potrebbe anche aprire la porta a settori, società e attività che sono “marroni” e che probabilmente rimarranno tali. Ciò potrebbe consentire loro di emettere obbligazioni nello spazio sostenibile, cosa che non ci aiuterà a raggiungere gli obiettivi fissati nell'accordo di Parigi. Quando si tratta di obbligazioni legate alla sostenibilità o Sdg, valgono le stesse preoccupazioni.

Inoltre, poiché vi sono 17 obiettivi Sdg con 169 target, ogni azienda può affermare che in qualche modo sta progredendo su uno di questi obiettivi. Anche in questo caso, quindi, il rischio di greenwashing è elevato. Nel complesso, Nn Ip ha una forte preferenza per il concetto di impiego dei proventi applicato ai green bond.

È già chiaro che il 2019 sarà un altro anno record in termini di nuove emissioni, con il mercato globale delle obbligazioni verdi che all'inizio di dicembre supererà la soglia dei 500 miliardi di euro. Guardando al 2020 ci aspettiamo che il mercato continui a crescere con l'aumento degli investimenti in innovazione, energia pulita e smart city.

Le società guideranno questa crescita, ma, come già detto in precedenza, un maggior numero di governi lancerà i propri programmi di obbligazioni verdi nel 2020. È inoltre probabile che il mercato riceverà un ulteriore impulso grazie alla crescente propensione degli investitori per i prodotti green. Entro la fine del 2020, prevediamo che il mercato globale dei green bond avrà raggiunto gli 800 miliardi di euro".