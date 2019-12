Usa, la crisi di liquidità figlia dello strapotere di 4 banche

Non fu colpa né delle scadenze fiscali né delle grandi emissioni di titoli di stato. La crisi del settore interbancario americano dello scorso settembre, contro la quale la Fed intervenne con iniezioni di liquidità come non accadeva dal 2008, fu causato dalla concentrazione della liquidità nelle mani di un ristrettissimo gruppo di banche statunitensi. Una situazione insostenibile che vide i tassi di interesse, che le banche applicano per prestarsi denaro, salire al 10% (ben al di sopra della percentuale definita dalla Bce).

Lo dice uno studio della Bri, la Banca dei regolamenti internazionali, secondo cui l'86% delle riserve monetarie sarebbe nei caveau del 1% degli istituti, di cui i primi 4 detengono il 40% della liquidità in eccesso. Quelle stesse banche detengono anche il 50% dei treasury.

Ciò comportò uno squilibrio nel mercato interbancario nel quale la singola banca può recuperare liquidità da un altro istituto in cambio di titoli di debito in attesa di rientrare nel prestito per riaverli indietro. Il meccanismo alla base dei così detti Repo, di cui il sistema ha abusato riempiendo i bilanci delle banche di bond governativi e svuotandoli di liquidità.

Gli altri responsabili di questa distorsione indicati dalla Bri, sono alcuni dei protagonisti del così detto shadow banking. I fondi di investimento che aumentarono "la domanda di Repo con obbligazioni statali per finanziare arbitraggi tra i titoli di stato e i loro derivati", scrive oggi il Sole 24 Ore.