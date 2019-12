Fideuram e Sanpaolo Invest ingaggiano altri 5 private banker

Son cinque i reclutamenti importanti fatti a novembre dalle reti di consulenza del gruppo Intesa Sanpaolo guidate dall'ad Paolo Molesini. In Fideuram sono entrati: Patrizia Allas e Domenico Alonzi per la Lombardia; Diego Turtur per la Toscana; Alessio Nizzola per l'Emilia Romagna. Sanpaolo Invest ha ingaggiato invece, Fabio Orcame per il Lazio.

Tra il primo gennaio e il 30 novembre 2019 sono stati inseriti complessivamente 177 nuovi private banker; mentre il numero complessivo dei professionisti delle reti Fideuram e Sanpaolo Invest al 30 novembre risultava pari a 4.913.