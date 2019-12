Radiati due consulenti finanziari, la scure dell'Ocf

Giovanni Zanca e Massimiliano Naviglio, rispettivamente consulenti finanziari di Banca Mediolanum e FinecoBank, sono stati radiati dall'Albo unico professionale nazionale della categoria. La decisione è stata presa il tre dicembre scorso dal comitato di vigilanza dell'organismo che vigila sulla tenuta dell'albo, l'Ocf, presieduto da Carla Bedogni Rabitti.

Entrando nel merito delle deliberazioni, Zanca, si legge nella delibera dell'Ocf, è stato radiato per: acquisito, anche mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza del cliente; contraffatto la firma del cliente; perfezionato operazioni non autorizzate dal cliente; comunicato al cliente informazioni non rispondenti al vero.

Il drastico provvedimento dell'autorità su Massimiliano Naviglio si basa, invece, sulle seguenti motivazioni: "acquisito, anche temporaneamente mediante distrazione, la disponibilità di somme di pertinenza della clientela; compiuto operazioni non autorizzate; comunicato informazioni non corrispondenti al vero alla clientela; ricevuto i codici di accesso telematico dei rapporti di pertinenza della clientela; aver utilizzato i codici di accesso telematico ai rapporti di pertinenza della clientela".

