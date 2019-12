Columbia Threadneedle nomina due senior portfolio manager

Columbia Threadneedle Investments annuncia l'arrivo di due nuovi senior portfolio manager nel team azionario Europa. Mine Tezgul è stata nominata co-gestore dei comparti Threadneedle (Lux) Pan European Small Cap Opportunities e Threadneedle European Smaller Companies fund al fianco di Philip Dicken, head of European equities.

Tezgul (in foto a sinistra) è entrata in Columbia Threadneedle nel 2018 come analista azionario del team azionario Europa. Prima di far parte della società, Mine ha trascorso dieci anni come analista azionario specializzato in mercati sviluppati.

Ha poi lavorato in Lansdowne Partners, Sac Global Investors e Highbridge Capital Management. Ha iniziato la sua carriera in Citigroup come analista finanziario nella divisione investment banking.

Matthew Van De Schootbrugge (in foto a destra) è stato promosso gestore responsabile del comparto Threadneedle (Lux) Pan European Equity Dividend in sostituzione di Dan Ison che rimane fund manager del comparto.

Il manager è entrato a far parte della società nel 2011. All’interno del team sviluppo prodotti, è stato poi trasferito nella divisione commerciale Uk, prima di diventare Executive Assistant del ceo nel novembre 2012. Van De Schootbrugge è passato poi nel team azionario Europa nel settembre 2015, con un focus in utilities, financial, immobili e settore elettrico.

Prima di entrare in Columbia Threadneedle, ha trascorso oltre un anno in Ubs Global Am, dove ha lavorato nel team di gestione specializzato in clientela istituzionale.

“Nei mercati azionari sviluppati siamo leader di mercato proprio grazie al valore aggiunto apportato da un efficiente lavoro di squadra, unito a eccellenze e talenti nei nostri team. Sono sicuro che Mine e Matt continueranno questo percorso di successo nei loro nuovi ruoli", commenta Dicken.