Carlo Messina porta il risparmio gestito di Intesa Sp in Cina

Intesa Sanpaolo sarà il primo gruppo creditizio straniero a operare su suolo cinese. Dopo la fase pilota svolta nella città di Qingdao, la banca guidata dall'ad Carlo Messina ha ottenuto tutte le operazione per operare attraverso la sua controllata Yi Tsai, guidata da Antonello Piancastelli.

Ne scrive oggi il Sole 24 Ore spiegando che l'istituto punterà sul settore del risparmio gestito con prodotti pensati per le esigenze della fascia alta della clientela cinese. Fondi di investimento privati e pubblici verranno proposti sia attraverso il canale di Penghua, società fondata nel '98 a Shenzhen in cui Eurizon Capital Sgr è presente al 49% e sia in collaborazione con altri asset manager cinesi.

