Il nuovo acquisto di Ardian è nel settore del packaging alimentare

Ardian ha acquisito da una quota di minoranza in Nutripack Ecocup, una società leader nel packaging per l’industria alimentare con un approccio molto innovativo e sostenibile. In seguito all’operazione, la famiglia fondatrice rimarrà azionista di maggioranza della società. Le parti non hanno comunicato l'entità economica dell'operazione.

Il mercato del packaging si sta sviluppando verso usi più responsabili guidati da esigenze di sostenibilità. Ardian sosterrà i marchi Nutripack e Ecocup nel perseguire questi importanti obiettivi.

Fondata nel 1990 da Pierre Berthe nel nord della Francia, Nutripack è un’azienda a conduzione familiare guidata da Philippe Berthe, ceo e figlio di Pierre Berthe. Nel corso degli anni, l’azienda si è posizionata con successo come un vero e proprio leader europeo nella produzione di imballaggi rigidi.

L'azienda offre sia imballaggi tradizionali a marchio Nutripack (per l’industria alimentare e la ristorazione collettiva) sia soluzioni eco-compatibili a marchio Ecocup (tazze riutilizzabili per eventi e industrie delle bevande). Il gruppo impiega circa 680 persone in sette paesi europei e in Canada e possiede otto siti produttivi.

Sotto la guida di Philippe Berthe, il management team ha fortemente orientato il gruppo verso un approccio sostenibile nel settore. Nel 2017, il gruppo ha lanciato una nuova attività di tazze personalizzate riutilizzabili, diventando leader europeo.

Ad oggi, questa diversificazione verso modelli circolari è in forte crescita e rappresenta circa il 25% delle vendite del gruppo. Inoltre, Nutripack sta lavorando anche su diverse soluzioni alternative e nuovi materiali, al fine di garantire prodotti di alta qualità, innovativi e conformi alle normative. A tal fine, Nutripack ha sviluppato una gamma di vassoi in cellulosa biodegradabile al 100% e compostabile.

