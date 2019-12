Robeco ingaggia una senior sales per la sua sede italiana

Robeco rafforza la sua presenza nel mercato italiano con l’ingresso di Maria Cattelani, in qualità di senior sales che va a consolidare il team commerciale italiano, attualmente composto da Michele Giarrizzo e Luca Rusconi.

La manager riporterà al country head per l'Italia, Marcello Matrigna (in foto), e avrà il compito di consolidare e sviluppare i rapporti con le reti distributive presenti sul territorio italiano.

Prima di entrare a far parte di Robeco, Maria Cattelani ha ricoperto il ruolo di senior relationship manager per Lombard International Assurance dove si è occupata dal 2015 dello sviluppo del business del private insurance nel mercato della distribuzione italiano e dal 2010 al 2015 ha ricoperto il ruolo di client relationship manager per Lyxor Asset Management.

Cattelani si è laureata in economia degli Intermediari Finanziari con una specializzazione in Amministrazione, Finanza e Controllo presso l’Università Bocconi di Milano.

