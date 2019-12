Assogestioni nomina gli advisor del comitato dei gestori

Il consiglio direttivo di Assogestioni ha affidato per il triennio 2020-2022 alle società Russell Reynolds Associates e Heidrick & Struggles International l'incarico di advisor a supporto dell'attività del comitato dei gestori per la selezione dei candidati da inserire nelle liste dei componenti degli organi sociali delle società quotate in rappresentanza delle minoranze.

Tra i compiti degli advisor del comitato dei gestori rientrano in particolare l'identificazione dei candidati componenti degli organi sociali delle società quotate in rappresentanza delle minoranze

Il consiglio dell'associazione dei gestori patrimoniali del mercato italiano ha individuato due società di consulenza a supporto del processo di selezione tenendo in considerazione anche i potenziali casi di incompatibilità che potrebbero verificarsi, in modo da assicurare al comitato dei gestori piena copertura nel processo di selezione dei candidati.

Nella individuazione di Russell Reynolds Associates e Heidrick & Struggles International come advisor, ha tenuto particolare conto dell'esperienza del gruppo di professionisti dedicato in materia di corporate governance sia in Italia sia in ambito internazionale.

Tra i compiti degli advisor del comitato dei gestori, indicati nel "Protocollo dei compiti e delle funzioni del comitato corporate governance e del comitato dei gestori", rientrano in particolare: l'identificazione e la gestione del pool di potenziali candidature.

La selezione dei nominativi da sottoporre alla valutazione del comitato dei gestori sotto il profilo generale delle esperienze curriculari; la presentazione al comitato di una lista di nominativi rispondenti ai requisiti previsti per ciascuna carica sociale e per i quali non ricorrano le cause di incompatibilità indicate dai principi.

