Azioni e bond nel mirino di due nuovi fondi di La Française Am

La Française lancia due nuovi fondi a scadenza con soluzioni d'investimento adeguate all'attuale contesto di bassi tassi d'interesse, sulla scia del successo dei fondi esistenti. Le due nuove soluzioni sono:

1. La Française Rendement Global 2028, che prevede una strategia di gestione discrezionale e un portafoglio di obbligazioni internazionali con scadenza non successiva a dicembre 2028. La strategia consiste in una combinazione di investimenti "buy & hold" e ad arbitraggio in caso di nuove opportunità di mercato o di aumento del rischio di default di un emittente presente in portafoglio. Si basa quindi su una conoscenza approfondita dei bilanci delle società e dei fondamentali dei governi selezionati.

La strategia offre diversificazione (geografica, in termini di obbligazioni governative e societarie, investment grade o high-yield) e può investire:

fino al 100% dei suoi asset in bond emessi da enti pubblici e/o privati dei paesi Ocse;

fino al 100% dei suoi asset in obbligazioni emesse da entità pubbliche di paesi non Ocse (mercati emergenti) e fino al 50% dei suoi asset in entità private di Paesi non Ocse (emergenti);

fino al 100% dei suoi asset in emissioni con rating investment grade o high yield (speculativo).

2. Per soddisfare la crescente domanda da parte degli investitori di soluzioni cross asset a scadenza, La Française lancia La Française Rendement Global 2028 Plus, un fondo a scadenza che può essere esposto ai mercati azionari.

Questa strategia di investimento è identica a quella di La Française Rendement Global 2028, ma il fondo può investire fino al 40% del proprio patrimonio in mercati azionari attraverso derivati (futures) di indici rappresentativi dei mercati azionari globali (Msci World in euro).

Il gestore del fondo controllerà il livello di esposizione al mercato azionario, riducendolo nel tempo, a seconda del livello di carry del fondo. L'esposizione azionaria sarà inferiore o uguale al carry previsto sulla componente a reddito fisso, cosicché la massima perdita potenziale sarà compensata dalle cedole della componente a reddito fisso (esclusi default)

La Française Rendement Global 2028 e La Française Rendement Global 2028 Plus non sono garantiti e sussiste il rischio di perdita di capitale.

Il rendimento dei fondi alla scadenza risulterà sia dalla valutazione delle cedole delle obbligazioni in portafoglio, sia dalle variazioni di capitale dovute alle fluttuazioni dei tassi di interesse e/o degli spread creditizi. Il nuovo fondo La Française Rendement Global 2028 Plus dovrebbe consentire agli investitori una migliore performance alla scadenza in caso di rialzo dei mercati azionari.

"Con un fondo fixed maturity, essendo nota e definita la scadenza delle emissioni, gli investitori hanno visibilità sulla performance del fondo all'approssimarsi della stessa", commenta Jean-Luc Hivert, global head of investments di La Française Am.

