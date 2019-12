Dal prodotto al servizio: è l’effetto Mifid 2

Il 2019 è stato un anno di svolta per il mondo della consulenza finanziaria, che ha reso sempre più evidente due dei pilastri su cui si fonderà nel futuro la professione: tecnologia e trasparenza.

La digitalizzazione sta cambiando il modo in cui il rapporto tra professionista della consulenza e cliente viene vissuto quotidianamente

Se il primo è un fattore che potremmo definire esogeno perché nato al di fuori del mondo della consulenza finanziaria e derivante da una generale tendenza alla digitalizzazione, il secondo è invece un fattore endogeno, ossia legato alla dimensione normativa propria dell’attività finanziaria. In sintesi: Mifid 2.



Sul fronte tecnologico, la digitalizzazione sta cambiando il modo in cui il rapporto tra professionista della consulenza e cliente viene vissuto quotidianamente, consentendo una maggiore velocità, reperibilità e capacità di rispondere alle sollecitazioni.

L’utilizzo di strumenti tecnologici consente al consulente di ottimizzare i tempi per l’espletamento di attività burocratiche favorendo e massimizzando la cura del cliente.

Perché alla base di tutto rimane sempre l’insostituibile necessità che si instauri una positiva relazione umana basata sulla stima e sulla fiducia reciproche.



Sul fronte normativo, l’introduzione e la successiva implementazione della direttiva Mifid 2, sta invece favorendo il passaggio da una tipologia di mercato storicamente guidato dall’offerta di prodotti finanziari, ad un mercato in cui a guidare è il servizio, perché il cliente ha ora completa visione dei costi che deve sostenere per usufruire del servizio di consulenza finanziaria.

Grazie alla maggiore trasparenza, è emersa quindi la possibilità per il cliente di valutare meglio i risultati ottenuti dal servizio offerto. Il fulcro dell’attività del professionista diventa di conseguenza la sua capacità di gestire il cliente e non solo l'abilità nell'acquisirlo. Riteniamo che la maggiore competizione introdotta dalla Direttiva sarà vinta dai consulenti più preparati e motivati.



Oltre alle 20 filiali e i 43 advice center IWBank, il cliente può contare anche sulle 1.700 filiali del gruppo Ubi Banca, presenti su tutto il territorio nazionale

Quando ho preso la guida di IWBank Private Investments ero sicuro, alla luce del contesto appena descritto, che il nostro modello di business ci avrebbe permesso di affrontare queste sfide.

A distanza di più di un anno, posso dire di aver avuto solo conferme più che positive. L’attenzione alla dimensione tecnologica è da sempre nel nostro Dna, agli sviluppi tecnologici dedichiamo infatti importanti investimenti.

Proprio gli investimenti ci hanno ad esempio permesso di sviluppare il nostro servizio di consulenza evoluta, che permetterà al consulente finanziario di ampliare il proprio raggio d’azione, offrendo un servizio sempre più personalizzato e completo.

In questo modo il cliente potrà essere affiancato anche nell’ambito della valorizzazione del patrimonio extra-finanziario.

Questo aspetto è un passo avanti decisivo nel percorso di evoluzione del professionista della consulenza finanziaria, che deve estendere la propria attività diventando una guida in tutte le diverse fasi della vita finanziaria del cliente, anche grazie al supporto di programmi formativi di eccellenza.



Per quanto riguarda la sfera regolatoria, abbiamo avuto presto conferma di come il modello di IWBank Private Investments fosse già assolutamente pronto per rispondere alla maggiore richiesta di trasparenza. Perché abbiamo sempre ritenuto fondamentale dare ai consulenti finanziari tutti gli strumenti necessari affinché svolgano la loro attività nel migliore modo possibile e realizzino un concetto di “servizio” di altissima qualità ben percepito dal cliente.

Tra gli strumenti indispensabili, oltre a quelli tecnologici, riteniamo vi sia anche il poter lavorare nell’ambito di un modello distributivo che si basa sull’architettura aperta. Grazie a una gamma di quasi 5.000 fondi comuni, appartenenti a 50 diverse case di gestione e a un’ampia offerta di prodotti assicurativi, il consulente può fare emergere la propria professionalità venendo incontro alle specifiche esigenze del cliente in totale assenza di conflitti di interesse e secondo quanto previsto dalle nuove Direttive comunitarie.



Da ultimo, ma non certo per importanza, ci tengo a sottolineare il legame di appartenenza che abbiamo con il gruppo Ubi Banca, la terza realtà bancaria italiana. Questo ci permette di mettere a disposizione dei clienti una gamma di servizi altamente qualificati come quelli legati al lending e al corporate advisory. Oltre alle 20 filiali e i 43 advice center IWBank, il cliente può contare anche sulle 1.700 filiali del gruppo Ubi Banca, presenti su tutto il territorio nazionale. Al servizio associamo quindi la capillarità.



Nel 2020 puntiamo a proseguire sulla strada intrapresa, convinti che la migliore risposta alle richieste che ci vengono dai clienti e alle sfide poste dal contesto tecnologico e normativo stia nel dare al consulente la massima libertà per esprimere la propria professionalità, fornendogli alta formazione, aggiornamento e la sicurezza di poter operare in una realtà che punta a valorizzare al massimo le sue qualità.



*direttore generale di IWBank Private Investments