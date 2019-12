Unicredit sottoscrive il minibond da 4 milioni di Scame Parre

Unicredit ha interamente sottoscritto un prestito obbligazionario da 4 milioni di euro emesso da Scame Parre, azienda di Parre (Bergamo), produttrice di componenti e sistemi per impianti elettrici in bassa tensione in ambito civile, terziario ed industriale. Il prestito obbligazionario, con durata quinquennale e una cedola trimestrale variabile indicizzata all'Euribor, è destinato a sostenere il gruppo industriale nel suo percorso di crescita e sviluppo aziendale.

Scame Parre, si legge su Adnkronos, nata e cresciuta tra le montagne dell'alta Val Seriana, in provincia di Bergamo, dal 1963, anno della fondazione, è attualmente un gruppo internazionale di 650 dipendenti distribuiti tra le 3 sedi in provincia di Bergamo, dove hanno sede il quartier generale e le principali linee di produzione, ed all'estero in 17 tra uffici di rappresentanza e filiali, 3 delle quali anche siti produttivi.

In più di 50 anni di attività, non ha mai smesso di innovare i propri processi e prodotti, approcciando nuovi business e nuovi settori.

"Con questa operazione confermiamo il nostro impegno a accompagnare i piani di crescita delle aziende del territorio", commenta Giovanni Solaroli, regional manager Lombardia di UniCredit, "sia con forme di finanziamento tradizionali, sia con i minibond".