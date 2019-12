Banca Imi partecipa al "super-prestito" per i treni Italo

Lo scorso 7 novembre Banca Imi (gruppo Intesa Sanpaolo) ha concluso con Italo il più grande green loan al mondo nel settore trasporti in qualità di global coordinator, in pool con altre banche. Il finanziamento, del valore di 1,1 miliardi di euro, prevede meccanismi premianti per la società legati a principi di sostenibilità.

Oggi, nell’ambito dell’operazione, l'istituto di credito dell'ad Mauro Micillo ha concluso con la compagnia ferroviaria un ulteriore accordo a copertura del finanziamento. Si tratta di un Esg linked hedging che premierà il comportamento virtuoso della società, migliorando le condizioni del derivato qualora vengano rispettati determinati indicatori di sostenibilità sociale, ambientale e di governance.

