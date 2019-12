BentallGreenOak vende 42 asset logistici presenti anche in Italia

La società di consulenza e gestione di investimenti immobiliari, BentallGreenOak, ha annunciato la vendita di un portafoglio di 42 asset di logistica per un totale di 1,5 milioni di metri quadrati. Gli asset, gestiti tramite il GreenOak Europe Fund II, erano stati acquisiti tra i mesi di ottobre 2016 e febbraio 2019 e sono ubicati in Francia, nei Paesi Bassi, in Spagna e in Italia. La società non ha comunicato né il nome dell'acquirente né il valore degli asset ceduti.

Bgo è uno dei gestori di investimenti più attivi nel settore logistico europeo, avendo acquisito o gestito oltre 3,6 milioni di metri quadrati di asset negli ultimi 5 anni in sette paesi dell'Europa occidentale.

Nel solo 2019, la società di investimenti ha acquisito altri 1,45 milioni di metri quadrati di spazio logistico di classe A per i propri fondi attuali.

"Come fondo a valore aggiunto, la strategia di GreenOak Europe Fund II è consistita acquisire asset individuali o piccoli portafogli fuori dal mercato per poi creare valore aggiunto attraverso la locazione di sfitti, la ristrutturazione e la costruzione di nuovi edifici, l'estensione e il rinnovo delle locazioni e l'aumento del reddito operativo netto", spiega Francesco Ostuni (in foto), cio BentallGreenOak in Europa.

Gli asset che compongono il portafoglio venduto sono stati gestiti fino ad oggi con buoni risultati. Il team di BentallGreenOak ha: