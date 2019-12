Consob chiude tre siti web e sospende un'altra offerta finanziaria

Nuove operazioni di vigilanza firmate da Consob. L'autorità competente sulla Borsa e i mercati ha ordinato la chiusura di altri tre siti web che offrono abusivamente servizi finanziari, portando a 101 il numero dei portali oscurati dallo scorso luglio ad oggi. I siti fuorilegge sono: Priminvestfx Ltd (www.priminvestfx.com); Goldtech Media Services Oü (www.fin-fnr.com);

Globalix Ltd (www.global-x.io).

Inoltre Consob ha sospeso in via cautelare per un periodo di novanta giorni l’offerta al pubblico di investimenti di natura finanziaria svolta dalla Blue Stone Invest Gmbh effettuata anche tramite il sito www.bluestoneinvest.at (delibera n. 21185 dell’11 dicembre 2019).

