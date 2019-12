La nuova soluzione absolute return distribuita da Pramerica Sgr, con approccio top-down e bottom-up, si avvale di un’altra strategia obbligazionaria globale prodotta da Pgim Fixed Income, asset manager del network globale di Pramerica Financial.

Il nuovo comparto obbligazionario rientra nel Pramerica Sicav Global Absolute Bond Euro Hedged, si basa su una rigorosa ricerca fondamentale; su un team di gestione di elevata expertise e variegata competenza; allocazione dinamica in sub asset-class obbligazionarie per la costruzione di un portafoglio diversificato; e sul monitoraggio e controllo giornalieri del rischio del portafoglio.

Alla base del comparto obbligazionario flessibile vi è la strategia di gestione utilizzata per il fondo Pgim Absolute Return, lanciato negli Usa nel 2011 con masse per un importo pari a oltre 2 miliardi di dollari.

Il team di Pgim Fixed Income che gestisce questa strategia vanta molti anni di esperienza negli investimenti ed è supportato da oltre 125 gestori di portafoglio, 100 analisti e 50 professionisti in analisi quantitativa e del rischio, specializzati nella ricerca obbligazionaria4.

La strategia del comparto, nel dettaglio. Il comparto utilizza una strategia di investimento flessibile, non vincolata a benchmark, che può comprendere una gestione attiva della duration, della qualità del credito e del posizionamento della curva di rendimento, nonché una selezione dei settori e dei titoli al fine di individuare le realtà che, ad avviso del gestore, offrono il miglior profilo di rischio/rendimento.

Oltre al bond picking, che si basa su una rigorosa ricerca fondamentale e un accurato monitoraggio del rischio delle singole posizioni, il comparto presenta altre due fonti di extra-rendimento: l’allocazione in sub asset class obbligazionarie come Abs, emerging market bond, o high yield - asset class con potenzialità di rendimento interessanti a fronte di un incremento del livello di rischio -.

Inoltre offre la possibilità di sfruttare le mutevoli opportunità di rendimento dell’universo fixed income, attraverso un portafoglio con duration complessiva contenuta (+/- 3 anni), la copertura del rischio valutario e l’assunzione di posizioni lunghe o corte in swap sui tassi di interesse, o sui contratti futures sui Treasury.

A livello di allocazione del portafoglio gli investimenti potranno comprendere titoli di debito con rating sub-investment grade fino al 50% del patrimonio netto e titoli di debito garantiti da attività, tra cui obbligazioni collateralizzate, investment grade o titoli garantiti da ipoteche commerciali, fino al 60%. Per raggiungere il suo obiettivo, il comparto potrà utilizzare in misura significativa, per finalità di investimento, strumenti finanziari derivati.

“In un mondo caratterizzato da tassi ai minimi storici, la ricerca di rendimento rimane una vera sfida, che va affrontata con strategie altamente specializzate, nonché affidandosi ai professionisti degli investimenti”, afferma Andrea Guidoni (in foto), ad e dg di Pramerica Sgr. “In questa fase, le strategie a ritorno assoluto consentono agli investitori di accedere più facilmente a fonti di alpha diversificate. Cruciale diventa però, l’expertise del team di gestione e il processo di risk management".