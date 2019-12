Bnl-Bnp Paribas dà il benvenuto a otto consulenti

Fine anno con 8 nuovi ingressi per Bnl-Bnp Paribas Life Banker. Sono 454 i professionisti della rete in tutta Italia e 7,2 i miliardi di asset in gestione, a conferma della costante crescita dell’attività nell’anno, in anticipo rispetto a quanto previsto nel Piano di sviluppo al 2019.



Mariangela Mariella, da Banca Fideuram, è a Foggia. Arrivano da Banca Mediolanum Salvatore Casà (Giarre - Catania), Giuseppe Leone (Catania) e Stefano Farisea, rispettivamente dislocati a Giarre (Catania), Catania e Cisterna di Latina. A Desenzano del Garda (Brescia) opera invece Sabrina Pozzali, ex Banca Popolare di Puglia; Fabrizio Sorrentino, ex manager di Widiba, è attivo in Campania; mentre è a Latina Antonio Gerbasio, già consulente finanziario indipendente.



Prosegue anche l’attività di recruiting di giovani per investire sul loro potenziale di crescita e sviluppo. Al gruppo dei Life Banker junior si aggiunge, così, Ermes Bucchieri, a Torino.