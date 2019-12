CheBanca! ingaggia 26 nuovi cf

CheBanca! recluta nuove risorse umane per la sua rete di consulenti finanziari che negli ultimi mesi, come dimostrato anche dai dati ufficiali di Assoreti, si è collocata in cima alle classifiche delle reti per nuovi inserimenti.

“Come annunciato nel piano del gruppo Mediobanca, il reclutamento di nuovi consulenti rimarrà anche per i prossimi anni una componente strategica a sostegno della nostra crescita", commenta Duccio Marconi, direttore centrale dei consulenti finanziari di Chebanca!.

"Con gli inserimenti da ottobre a oggi siamo ormai prossimi a tagliare il traguardo dei 400 professionisti che proprio questa settimana riuniremo in occasione della nostra convention annuale”, aggiunge.

L'ad della capogruppo, Alberto Nigel, lo scorso novembre, illustrando il piano industriale per il prossimo futuro, ha spiegato che dagli attuali 4800 dipendenti, il gruppo passerà a 5.200; di queste circa 1000 nuove unità, 600 saranno agenti promotori destinati proprio ai prodotti di risparmio gestito.

Iniziamo con il Piemonte, a Torino, dove arriva l'ex Banca Generali, Giovanni Bertello (62 anni). In Lombardia, a Milano, entrano il group manager Stefano Rizzo (62 anni), ex IW Bank, Alberto Mambretti (51 anni), ex Unica Sim e Valter Maurizio Monza (62 anni), proveniente da Deutsche Bank.

A Mantova, Luca Doleni (53 anni) e Andrea Bonini (47 anni) ex Fideuram. Mentre a Lecco da Banca Leonardo fanno il loro ingresso Fredy Schwarz (43 anni), Ivan Prada (50 anni) e Fabio Riva (65 anni). In Veneto, a Padova, fanno il loro ingresso Nicola Pellanda (40 anni) proveniente da Banca Euromobiliare e Elisa Insinga (39 anni) ex Unicredit.

Nuovo ingresso anche nelle Marche, a Pesaro, con Daniele Taboni (54 anni) ex Fineco. Si segnalano nuovi professionisti anche nel Lazio: nella Capitale entrano da Fineco Fabio Alvaro (58 anni), Patrizia Mozzicafreddo (56 anni) e Anita Camilli (61 anni); mentre da Fideuram, Ottavio Tontini (68 anni); a Frascati (RM) fa il suo ingresso Stefano Fusco (56 anni), ex Fineco.

A Formia, da Banca Euromobiliare, arrivano Antonio Ionta (69 anni), Roberto Ionta (43 anni) e Vincenzo Falso (64 anni). A Viterbo entrano da Fineco Alberto Cardelli (54 anni), Paolo Brambilla Pisoni (54 anni), Ivano Cencelli (52 anni) e Vincenzo Claudio Cusano (29 anni), mentre, da Allianz, Alberto Ladi (50 anni).

Si rafforza anche l’Abruzzo a Sulmona con l’ingresso di Fernando Carlo Campagna (48 anni) ex Sanpaolo Invest. Infine, in Campania, a Pomigliano, entra Salvatore Miranda (51 anni) proveniente da Banca Euromobiliare.