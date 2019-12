Due nuovi consulenti finanziari approdano in Azimut CM

Azimut Capital Management, società del gruppo omonimo che in Italia riunisce la rete di consulenti finanziari, si rafforza in Lombardia con l'ingresso di Caterina Cornago e Massimo Meraviglia, professionisti del settore del wealth management italiano.

I due banker, con alle spalle ruoli e responsabilità in banche prima nazionali e poi internazionali, ultima nell'ordine Credit Suisse, e con un mercato di riferimento e patrimoni amministrati di notevole entità, entrano in Azimut Capital Management costituendo un team che sarà basato a Bergamo ed opererà nelle maggiori città italiane tra cui Milano, Roma e Brescia.

Grazie al supporto del business development manager, Fabio Mangilli (in foto), Cornago e Meraviglia raggiungono la macro area 5 coordinata dal managing director e membro del consiglio di amministrazione di Azimut CM, Riccardo Maffiuletti.

Questi ultimi due ingressi dimostrano che i migliori professionisti del private banking italiano alla ricerca delle soluzioni più evolute per rispondere alle esigenze dei clienti, privati ed imprenditori, individuano in Azimut la miglior struttura organizzativa per svolgere, nell’indipendenza dell’offerta, la loro professione.